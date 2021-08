Helderse (23) wordt verdacht van poging tot moord op ex-vriend, zij ontkent

De schietpartij op een pand aan de Steengracht in Den Helder was volgens het Openbaar Ministerie een wraakactie van de 23-jarige Denise van D. uit Den Helder. Zij zou twee mannen opdracht hebben gegeven haar ex-vriend te laten vermoorden. Zelf ontkent ze.

Van D. wordt ervan verdacht op 11 april in de avond met twee mannen, van 24 en 29 jaar uit Den Helder, naar het huis aan de Steengracht te zijn gegaan. Daar is haar ex-vriend naar de voordeur gelokt, waarna meerdere keren op hem is geschoten. De man raakte niet gewond. Wel sneuvelde een voorraam en een raampje in de voordeur, ook hadden de buren schade.

De schietpartij zorgde voor veel beroering in de buurt. "Het was poef, poef en daarna bambambam", zei een buurtbewoner destijds. "We dachten eerst dat het vuurwerk was."

De vrouw zit sinds mei vast, maar ontkent ook maar iets met de schietpartij te maken te hebben. "Ik heb nooit opdracht gegeven tot de schietpartij. Ik ken hem al twaalf jaar en heb nooit de intentie gehad om hem van het leven te beroven. Dat gaat me veel te ver." Uit telefoontjes en berichten zou blijken dat de vrouw er wel degelijk meer van af wist.

Gebiedsverbod

Haar advocaat vroeg om zijn cliënt voorlopig onder bepaalde voorwaarden vrij te laten, in juridische termen heet dat het schorsen van de voorlopige hechtenis. Zij zou dan wel onder toezicht moeten staan van de reclassering en een gebiedsverbod voor Den Helder moeten krijgen. Om dat in de gaten te houden, zou de vrouw een enkelband moeten dragen.

De officier van justitie zag dat echter niet zitten. "Het gaat om het medeplegen van een moord, ernstiger vergrijpen zijn er niet. Dat is bovendien in een woonwijk gebeurd, waarbij gericht is geschoten op de aangever en er ook een kogel door het raam van de buren is gegaan. Ik vind dat er wel degelijk sprake is van een geschokte rechtsorde", verduidelijkt de OvJ. "Het is één ding om boos te zijn op je ex, maar om hem te laten doden is wel iets heel anders."

De rechter beslist later of ze meegaat in het verzoek te schorsen. De twee andere verdachten zitten ook nog vast. Op 22 november wordt de zaak vervolgd in een tweede pro-formazitting.