De NH Nieuws-stemhulp: lijsttrekkers Harry Rotgans en Thijs Kroese op de zeepkist

Op wie te stemmen en waarom? Vanaf maandag 22 november mogen Purmerenders en Beemsterlingen naar de stembus voor de herindelingsverkiezingen. NH Nieuws helpt de zwevende kiezer een handje met de serie De Zeepkist. Daarop krijgt iedere lijsttrekker een podium op onze zeepkist. Met vandaag: Harry Rotgans van de Ouderenpartij AOV Beemster-Purmerend en Thijs Kroese van de lokale Partij van de Arbeid.

Ouderenpartij AOV Beemster-Purmerend (lijst 7) Lijsttrekker: Harry Rotgans

Wat is het belangrijkste wat u de komende vier jaar wilt realiseren in Purmerend en de Beemster?

We willen graag dat de zorg die we voor mensen hebben op hetzelfde niveau blijft. Verder willen we dat ouderen passend kunnen wonen, zoals bijvoorbeeld bij het Knarrenhof of met andere samenlevingsvormen. Er moeten goede woningen voor ouderen zijn. Purmerend zo snel mogelijk van het gas af, goed idee?

Natuurlijk. Die fossiele brandstoffen, daar moeten we vanaf. Purmerend heeft een fantastisch warmtenet met bronnen die nu al duurzaam zijn, maar de komende jaren nog veel duurzamer gaan worden. Denk aan geothermiek waar we mee gaan werken, warmte uit riool- en oppervlaktewater. Allemaal nul uitstoot aan CO₂, dat is waar we naartoe moeten. Dat is ook waar 90 tot 95 procent van de woningen hier zeer geschikt voor is. Tekst loopt door onder de foto

Harry Rotgans en Henk Grader van Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - NH Nieuws

Bouwen in het groen om woningen te realiseren, is dat een optie voor uw partij?

Nee, dat doen we nu ook niet. Waar we bouwen is geen natuur. En voor het kleine deel van het Beusebos waar we wel gaan bouwen komt er een minimaal zo groot stuk weer terug. Die natuur verdwijnt niet. Dat moet sowieso altijd gecompenseerd worden, geen twijfel over mogelijk. U heeft 22 kandidaten op de lijst staan, één daarvan komt uit de Beemster en de rest uit Purmerend. Denkt u dat de Beemsterling zich goed vertegenwoordigd voelt bij uw partij?

Voor ons zijn alle delen van de gemeente even belangrijk. Onze partij heet nu niet voor niets AOV Purmerend-Beemster. We gaan het werelderfgoed in stand houden en boeren en ondernemers ruimte geven om te ondernemen. Voor ons is de Beemster net zo belangrijk, daar gaan we net zo goed voor zorgen als voor Purmerend.

Partij van de Arbeid (lijst 8) Lijsttrekker: Thijs Kroese



Verkiezingsprogramma: via deze link.

Wat is het belangrijkste wat u de komende vier jaar wilt realiseren in Purmerend en de Beemster?

We moeten doorgaan met het bouwen van betaalbare woningen in Purmerend. De afgelopen jaren hebben we fantastische stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet. Ik krijg nog elke week mails van jonge mensen die geen huis kunnen vinden en in de problemen komen. Dus we moeten doorbouwen, maar wel op een goede manier zodat Purmerend een aantrekkelijke en leefbare stad blijft. Bouwen in het groen om woningen te realiseren, is dat een optie voor uw partij?

Soms kan dat. De meeste woningen bouwen we in de stad, maar soms moet je ook aan de rand van de stad kijken. Dan kijken we naar Purmer-Zuid Zuid en naar de golfbaan. Daar zijn weilanden waarvan we denken dat we de stad af kunnen maken. Maar wel onder de voorwaarde dat we het Purmerbos echt moeten versterken en verbeteren. Tekst loopt door onder de foto

Thijs Kroese, lijsttrekker Partij van de Arbeid Purmerend Beemster - NH Nieuws

Moet Purmerend zo snel mogelijk van het gas af?

We moeten ons realiseren dat Purmerend net als iedereen in het land en de wereld een bijdrage moet leveren aan de transities voor een beter klimaat. Het is niet voor niks een proeftuin en die zijn er om te leren, we zijn zo ongeveer de eerste in het land die dit doen. Daar kom je hobbels tegen en dat is niet erg, als je die maar in samenspraak met de inwoners oplost. Hoe gaat u ervoor zorgen dat Beemsterlingen zich ook goed vertegenwoordigd voelen na de fusie?

We vinden het belangrijk dat de voorzieningen in de verschillende kernen op peil blijven en versterkt worden. Goede scholen, een goed gezondheidscentrum en aandacht voor goede verkeersveiligheid. Door dat soort punten concreet te maken laat je aan de Beemsterling zien: je wordt onderdeel van de nieuwe gemeente, maar jullie open karakter en werelderfgoed koesteren we.

