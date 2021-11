De NH Nieuws-stemhulp: lijsttrekkers Coen Lageveen en Jordi Albers op de zeepkist

Purmerend zo snel mogelijk van het gas af, goed idee? Waarom? Purmerend mag wat ons betreft zo snel mogelijk van het gas. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Maar wel onder één voorwaarde: het mag de bewoners niks kosten. We hebben nu natuurlijk een pilot lopen in de stad. Daarvan hebben wij gezegd: prima, maar het mag de bewoners niks kosten.

Wat is het belangrijkste wat u de komende vier jaar wilt realiseren in Purmerend en de Beemster? Een buitenzwembad bij het Leeghwaterpark, dat is iets wat we echt missen. Veel mensen moeten vanuit Purmerend naar de omgeving. We vinden dat zo'n stad met bijna 100.000 inwoners een eigen buitenzwembad met ligweide mag hebben.

Bouwen in het groen om woningen te realiseren, is dat een optie voor uw partij?

Wat ons betreft is het binnenwijks bouwen eigenlijk wel klaar. We moeten ervoor zorgen dat we een woonstad zijn, maar ook een leefstad, waarbij het leefklimaat heel belangrijk is. Dan gaan we dus de randen van de stad opzoeken of net daarbuiten. Als daar wat groen voor moet wijken, ja… dat is dan maatwerk. De wachtlijsten zijn zó lang, we hebben gewoon keihard woningen nodig.

U belooft een hoop in uw partijprogramma. Een hoop voorzieningen moeten erbij of verbeterd worden. Dat kost allemaal geld, waar gaat u dat vandaan halen?

Voorzieningen mogen geld kosten. Inwoners betalen belasting, dan zie je ook waar ze dat voor doen. Je kunt beter een gemeente zijn die niet al te rijk is maar wel veel voorzieningen heeft dan eentje met een hoge bankrekening zonder. En bij een zwembad bijvoorbeeld is het ook een investering, dat verdien je terug.