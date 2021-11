Moet het Purmerbos wijken voor woningen? Er valt echt wat te kiezen bij verkiezingen

Als het aan Alet Bouwmeester ligt, worden er zo snel mogelijk woningen gebouwd in het Purmerbos bij Purmerend. Ze woont in een noodwoning in Purmerend en weet hoe moeilijk het is om een huis te vinden in de stad. Liefhebbers van natuur zeggen dat het bos juist heel hard nodig is. Bouwen op de plek van het Purmerbos is daardoor een van de hete hangijzers tijdens de verkiezingen in november voor de nieuwe fusiegemeente.

Net als in de rest van het land, is de woningnood in Purmerend hoog. Om de meest urgente woningzoekers een dak boven hun hoofd te bieden, heeft de gemeente 200 tijdelijke woningen gebouwd in de stad. Bewoners kunnen daar maximaal twee jaar blijven en moeten ondertussen op zoek naar een definitief thuis.

Voor die definitieve woningen zijn vergevorderde plannen: de gemeente zint op de bouw van een nieuwe wijk in Purmer-Zuid. Daar zouden aan de oostflank van de stad 1.500 woningen moeten komen. Voor die huizen moet alleen wel een deel van het Purmerbos opgeofferd worden. De plannen zijn in de verkennende fase en dus nog niet definitief.

Recreëren

Woningzoekenden zien de plannen liever eerder dan vandaag gerealiseerd. "Er zijn te veel woningzoekenden", zegt Alet Bouwmeester. Ze woont in een van de 200 noodwoningen in Purmerend en wil daarna graag in de stad blijven wonen, omdat ze zo in de buurt van haar oude moeder blijft. Nieuwe woningen, ook al zij het in het op de plek van waar nu groen is, is een noodzaak, zegt ze. "Niet alleen voor oude mensen zoals ik, maar ook voor jonge mensen."

Niet iedereen is het met dat laatste eens. Stichting Behoud Waterland is tegen het bouwen in het groen. "Binnen Purmerend zijn er genoeg mogelijkheden om te bouwen voor al die mensen", zegt Bart Cremer. "Je vernietigt eigenlijk onherstelbaar de natuur en die natuur hebben de mensen ook nodig. Want waar willen mensen wonen? In een omgeving waar ze ook terecht kunnen om te recreëren."

Verkiezingen

Wat er uiteindelijk met het groen gaat gebeuren, is ook afhankelijk van de komende verkiezingen. Per 1 januari 2022 gaan de gemeente Beemster en de gemeente Purmerend samen verder als de gemeente Purmerend. Daarom zijn daar eerder gemeenteraadsverkiezingen nodig dan in de rest van het land.

Vijftien politieke partijen doen mee aan de verkiezingen, waaronder zes nieuwe partijen en partijen die momenteel geen deel uitmaken van de huidige gemeenteraden. Op woensdag 24 november kunnen de inwoners naar de stembus.