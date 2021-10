Deze 15 partijen doen mee aan de verkiezingen in Purmerend en Beemster

Vijftien partijen doen dit jaar mee met de herindelingsverkiezingen in Purmerend en Beemster. Daar zitten zes nieuwkomers bij: Forum voor Democratie, PB21, Piratenpartij, Groep HOP, Gemeentebelangen Purmerend en Lijst Van Damme (LVD). Inwoners van Purmerend en Beemster kunnen vanaf dinsdag 22 november hun stem uitbrengen omdat ze vanaf 1 januari 2022 verder gaan als één gemeente: De gemeente Purmerend.

Het Centraal Stembureau heeft vanmorgen tijdens een openbare zitting in het stadhuis van Purmerend alle kandidatenlijsten vastgesteld. Omdat bij een herindeling ook een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen, worden de verkiezingen eerder gehouden. De politieke partijen die aan de verkiezingen meedoen zijn (op volgorde van lijstnummer):

Lijst 1. STADSPARTIJ-Beemster Polder Partij

Lijst 2. D66

Lijst 3. CDA

Lijst 4. GroenLinks

Lijst 5. VVD

Lijst 6. Leefbaar Purmerend 2001

Lijst 7. Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster

Lijst 8. Partij van de Arbeid (PvdA)

Lijst 9. PVV (Partij voor de Vrijheid)

Lijst 10. Forum voor Democratie

Lijst 11. PB21

Lijst 12. Piratenpartij

Lijst 13. Groep HOP

Lijst 14. Gemeentebelangen Purmerend

Lijst 15. Lijst Van Damme (LVD)

Op woensdag 24 november kunnen de inwoners naar de stembus. Een aantal stembureaus is al open op maandag 22 en dinsdag 23 november. Kiezers kunnen hun stem uitbrengen bij een stembureau naar keuze in Beemster of Purmerend. Daarom staat op de stempas geen stembureau meer. Inwoners van Beemster en Purmerend ontvangen de stempas uiterlijk 10 november en kandidatenlijst voor 22 november 2021.

De reguliere gemeenteraadsverkiezingen voor het grootste deel van Nederland staat pas volgend jaar maart op de planning. Door de fusie tussen Beemster en Purmerend gaan de inwoners volgende maand al naar de stembus.