De NH Nieuws-stemhulp: lijsttrekkers Mark Intres en André Fleeré op de zeepkist

Wat is het belangrijkste wat u de komende vier jaar wilt realiseren in Purmerend en de Beemster?

Een van onze belangrijkste punten is een gezonde groei van het aantal woningen in de stad. De gemeente wil graag 10.000 woningen bijbouwen tot 2040. Wij denken dat het toch wel een tandje minder kan. Omdat het anders te druk wordt: de wegen worden te vol en het gaat ten koste van het groen in de wijken. Dat willen we niet.

Mensen snakken toch naar woningen.

Klopt, maar dit is geen probleem dat we op de vierkante kilometer meter kunnen oplossen. Daar is een regionale oplossing voor nodig. Op regionale schaal is er voldoende ruimte voor die woningen, die hoeven niet allemaal in Purmerend en Beemster te komen. Bouwen is goed, maar niet ten koste van alles.

