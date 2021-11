De NH Nieuws-stemhulp: lijsttrekkers Manja van der Weit en Daniël Pardoen op de zeepkist

Wat is het belangrijkste dat u de komende vier jaar wilt realiseren in Purmerend en de Beemster?

De wachtlijsten voor woningen zijn nu zo lang, daar moeten we snel wat aan doen. We kunnen bouwen in het Beusebos. Het is aan de ene kant zonde, maar aan de andere kant het enige stuk grond dat we als gemeente nog voor nul euro in de boeken hebben. Daar kunnen we heel snel bouwen; dat moeten we doen. In de jeugdzorg moeten we ervoor zorgen dat er geen kind buiten de boot valt, maar daarbij wel de kosten in de klauwen houden. En parkeren: er moet een parkeergarage terugkomen op de Schapenmarkt.

Purmerend zo snel mogelijk van het gas af, goed idee? Waarom?

Uiteindelijk moeten we allemaal van het gas af. Maar het tempo waarin het nu gaat, waarbij een deel van Purmerend het bij deze pilot nagenoeg helemaal vergoed krijgt en het andere deel straks niet... Dat vinden wij geen goed plan. We moeten kijken hoe we dit kunnen doen voor alle Purmerenders, waarbij een deel van de rekening bij de inwoners terechtkomt en een deel bij de gemeente.

Tekst loopt door onder de foto