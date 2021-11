De NH Nieuws-stemhulp: kandidaat Peter Zwart en lijsttrekker Harry Poppelier op de zeepkist

GroenLinks wil niet in het groen bouwen. Toch moeten er veel woningen bij. Hoe wilt u dat oplossen? Wat ons betreft zijn er binnenstedelijk nog mogelijkheden. De projecten die in gang zijn gezet moeten afgemaakt worden. Wat GroenLinks betreft zijn er mogelijkheden bij het industriegebied De Koog. Daar een deel van de industrie verplaatsen naar Baanstee Noord (bedrijventerrein, red.) en de vrijgekomen ruimte gebruiken voor woningbouw. Dan hoef je helemaal niet te kijken naar het groen.

Wat is het belangrijkste wat u de komende vier jaar wilt realiseren in Purmerend en de Beemster? Purmerend moet een aantal stappen vooruit zetten: op het gebied van duurzaamheid, sociaal beleid, diversiteit en het beschermen van de natuur. We zitten nog steeds in de afwikkeling van het hotel in het Beusebos. Daarvan heeft de provincie gezegd dat ze het afkeuren. Nu is de vraag wat de gemeente gaat doen. Als het aan GroenLinks ligt zegt de gemeente nu: achteraf was dat toch niet zo'n goed besluit.

Waarom is het een goed idee Purmerend zo snel mogelijk van het gas te halen? Het gaat niet bepaald vlekkeloos, is doorgaan verstandig? Heel Nederland zal van het gas af moeten. We zijn nu bezig met een proeftuin om te experimenteren. Dat gaat niet onmiddellijk van een leien dakje, maar dat hoort erbij. Dat moeten we zeker gaan voortzetten en dan is het hopelijk zo overtuigend dat men ook op landelijk niveau wil uitrollen.

Meer binnenstedelijk bouwen, gaat dat niet ten koste van de leefbaarheid? Dat ligt eraan hoe je het definieert. Bij iedere woning die er gebouwd wordt moet er nu zo'n anderhalve parkeerplaats zijn. Als ieder huishouden een auto hoort te hebben en de openbare ruimte daarvoor plaats moet maken, dat is een andere definitie van leefbaarheid dan die van ons. Het is te doen om met voldoende groen nog veel te bouwen, maar we moeten wel over naar een ander vervoerssysteem. Dat is een van onze speerpunten.

Waarom wilt u de terrassen het hele jaar open? Waarom moeten ze elke keer dicht vraag ik me af. Het geeft een stuk gezelligheid en reuring in het centrum. De ondernemers kunnen er dan aan verdienen en het trekt meer mensen naar het centrum.

Wat is het belangrijkste dat u de komende vier jaar wilt realiseren in Purmerend en de Beemster? We willen de inwoners weer gelukkig maken. Een belangrijk punt voor ons is de hondenbelasting, die moet worden afgeschaft. En de terrassen moeten het hele jaar open voor de sociale cohesie. We willen het graag met inwoners bepalen. De standpunten en besluiten willen we graag samen met de inwoners maken.

Moet Purmerend zo snel mogelijk van het gas af?

We doen er een beetje obsessief over, heb ik het gevoel. We moeten zo nodig als eerste gemeente op de kaart gezet worden. Laten we rustig aan doen. Het moet geen must zijn, het kost klauwen met geld. Dan kan je zeggen dat het met subsidie gebeurt, maar het kost de inwoners sowieso geld. Dat moeten we niet willen.

Bouwen in het groen om woningen te realiseren, ja of nee? Waarom?

We moeten niet elk grasveldje vol willen bouwen, omdat groen heel belangrijk is. Ook in de Beemster moeten we dat niet doen, dat is werelderfgoed. Bij De Koog liggen kansen om dat te transformeren tot een mooie torenwijk.