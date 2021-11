De NH Nieuws-stemhulp: lijsttrekkers Eveline Tijmstra en Saira Sadloe op de zeepkist

Op wie te stemmen en waarom? Vanaf maandag 22 november mogen Purmerenders en Beemsterlingen naar de stembus voor de herindelingsverkiezingen. NH Nieuws helpt de zwevende kiezer een handje met de serie De Zeepkist. Daarop krijgt iedere lijsttrekker een podium op onze zeepkist. Met vandaag: Eveline Tijmstra van het lokale CDA en Saira Sadloe van de lokale Piratenpartij.

Lijsttrekkers Eveline Tijmstra en Saira Sadloe op de zeepkist - NH Nieuws

CDA (lijst 3) Lijsttrekker: Eveline Tijmstra Verkiezingsprogramma: via deze link.

Wat is het belangrijkste wat u de komende vier jaar wilt realiseren in Purmerend en de Beemster?

We willen woningen toevoegen met oog voor de leefbaarheid en waardevolle zorg creëren met aandacht voor de menselijke maat. Daarnaast willen we inzetten op een sterke samenleving. Dus investeren in cultuur, verenigingen en in sport. Bouwen in het groen om woningen te realiseren, is dat een optie voor uw partij?

Binnen de stad lopen nu een aantal bouwprojecten, daar gaan we mee verder want daarmee voegen we ruim 10.000 woningen toe. In Zuidoostbeemster liggen ook nog bouwplannen. Wij willen ons daar op focussen en niet verder de gemeentegrenzen opzoeken en in het groen gaan bouwen. Ook de Beemster willen we niet volbouwen. Tekst loopt door onder de foto

Eveline Tijmstra, lijsttrekker CDA Purmerend - NH Nieuws

Purmerend zo snel mogelijk van het gas af, goed idee?

Als je kijkt naar het veranderende klimaat zijn we ons er steeds meer ervan bewust dat we iets moeten doen. Van het gas af is een van de dingen die landelijk bepaald is. Daarin is Purmerend al heel ver: 75 procent van de woningen is al van het gas af. Ik vind het belangrijk dat we verder gaan met de pilot om ervan te leren. Maar we hoeven niet van het eerste van het gas af te zijn. Zorgvuldigheid, mensen meenemen en de betaalbaarheid voor de inwoners staan voorop. Waarin is uw partij nu uniek ten opzichte van de anderen?

Het CDA is een goede en stabiele middenpartij, we zijn altijd op zoek naar verbinding. We kijken met een brede blik om ons heen.

Piratenpartij (lijst 12) Lijsttrekker: Saira Sadloe Verkiezingsprogramma: via deze link.

Wat is het belangrijkste wat u de komende vier jaar wilt realiseren in Purmerend en de Beemster?

Als eerste willen wij de jeugdzorg aanpakken. Dat is landelijk een groot probleem, maar uiteindelijk ligt de uitvoer bij de gemeenten. Het systeem schaadt te veel kinderen en ouders. We hebben ook de verhalen gehoord met betrekking tot de toeslagenaffaire. Het zijn schrijnende situaties. Dat is één van de speerpunten waar onze partij duizend procent op gaat zitten. Purmerend zo snel mogelijk van het gas af, goed idee?

In beginsel vinden wij dat we als mens zijnde moeten minderen in fossiele brandstoffen. Daar valt gas dus ook onder. Het liefst zo snel mogelijk, maar dat is niet realistisch. We hebben de afgelopen tijd gemerkt dat er een groot tekort is aan energievoorraad. Daarom willen we voorlopig niet aan het gas gaan komen. Tekst loopt door onder de foto

Saira Sadloe, lijsttrekker Piratenpartij - NH Nieuws

Bouwen in het groen om woningen te realiseren, is dat een optie voor uw partij?

Het is niet de bedoeling dat natuur moet wijken. In Purmerend hebben we niet heel veel groen meer, of het is aangelegd. Zolang er alternatieven zijn en groen niet hoeft te wijken voor woningbouw is onze voorkeur dat het groen blijft. Ik las nog iets bijzonders in uw programma: de veemarkt moet weer terug in Purmerend.

Ja, we willen graag dat de gemeente onderzoekt of de veemarkt weer terug kan komen op de Koemarkt. De generaties die al langer in Purmerend aanwezig wonen, kennen dat nog wel. Het is een stukje cultuur dat is verdwenen. De nieuwste generatie weet soms niet eens waar voedsel vandaan komt. Daarnaast brengt dat de burger en de boer weer dichter bij elkaar.