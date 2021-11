De NH Nieuws-stemhulp: lijsttrekkers Chris Boer en Nicole Moinat op de zeepkist

Purmerend zo snel mogelijk van het gas af, goed idee? Waarom? We vinden het een goed initiatief, maar het hoeft niet zo snel mogelijk. We willen niet dat het de inwoners dwangmatig geld gaat kosten. We willen het liever goed dan snel doen. Het is een redelijk nieuw proces. Het is niet dat het nu heel slecht gaat. Het is een proeftuin, we leren steeds meer. En straks zijn we één van de gemeenten die voorop lopen in een transitie die uiteindelijk elke gemeente moet gaan maken.

Wat is het belangrijkste wat u de komende vier jaar wilt realiseren in Purmerend en de Beemster? De realisatie van een buitenzwembad, maar ook het afschaffen van de hondenbelasting en het achteraf scheiden van huisafval. Dat zijn belangrijke punten voor ons. Verder willen we graag de openbare ruimte aanpakken, we vinden het niveau eigenlijk ondermaats voor een stad als Purmerend.

U bent 22 jaar, nog hartstikke jong. Niet te jong om lijsttrekker te zijn? Haha, zoiets werd me bij de vorige verkiezingen ook gevraagd. Toen heb ik nee gezegd. Ik wilde eerst ervaring opdoen in de gemeenteraad. Dat heb ik nu ruim drie jaar gedaan, ook als fractievoorzitter. Ik denk dat ik inmiddels genoeg ervaring heb om de partij te leiden. Die steun krijg ik ook, dat vind ik heel fijn.

Bouwen in het groen om woningen te realiseren, is dat een optie voor uw partij? Dat hangt af van de locatie. Gaan we bouwen op een grasveld aan de rand van de stad waar niemand last van heeft? Dan zeggen we ja. Maar we gaan geen bos kappen om woningen te bouwen. Juist die groene leefomgeving is ook veel waard. Die afweging moet je steeds opnieuw maken.

We willen de voorrang van statushouders op woningen afschaffen. Er is geen gemeentelijke plicht vanuit het Rijk meer, het is nu gemeentelijk beleid. Het is oneerlijk voor Purmerenders die zolang op de wachtlijst staan en mensen die nu in opvanghuizen zitten. Die zouden wat ons betreft voor moeten gaan.

Waarom is het gasvrij maken van Purmerendse woningen volgens u een slecht idee?

Het gasvrij maken van deze woningen gaat wat ons betreft helemaal nergens over. Er worden miljoenen ingestopt, vanuit het Rijk en vanuit de gemeente. Het gaat continu faliekant mis. Het is niks, het wordt niks, het moet gewoon weg. Laat het lekker op het gas, want dit heeft geen zin.

