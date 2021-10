Dagenlange zoekactie in Scharwoude naar vermiste Sumanta levert niks op

Sumanta is al drie jaar vermist. Op 18 februari 2018 verdween de zwangere vrouw, zij was toen 22 jaar oud. Ze woonde in bij Manodj B., van wie ze zwanger was. Sinds november vorig jaar zit B. vast. Hij wordt verdacht van de moord op Sumanta en het laten verdwijnen van haar lichaam. Uit afgeluisterde telefoongesprekken zou blijken dat B. Sumanta heeft gedood en haar lichaam heeft weggemaakt.

In recreactiegebied de Hulk in Scharwoude werd maandag gestart met de zoekactie naar het lichaam van Sumanta Bansi. De politie kreeg hierbij hulp van het Veteranen Search Team en de Landelijke Eenheid van de politie.

Familie vermiste Sumanta in spanning over zoektocht: "Durven niet meer te hopen"

