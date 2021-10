Familie vermiste Sumanta in spanning over zoektocht: "Durven niet meer te hopen"

De hele week wordt naar het lichaam van Sumanta gezocht in recreatiegebied de Hulk in Scharwoude. De politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebruiken een graafmachine, die laagje voor laagje grond weghaalt. Ook het Veteranen Searchteam, gespecialiseerd in dit soort zoektochten, helpt mee.

"De familie is natuurlijk heel blij dat er weer wordt gezocht. We worden via justitie goed op de hoogte gehouden", vertelt hun advocaat. "Maar telkens horen ze dat het lichaam ergens moet liggen, maar dat er niks gevonden wordt. Dat is zwaar voor ze en moeten ze telkens incasseren. Dus nu hebben ze uit zelfbescherming zoiets van: eerst zien en dan geloven."

Sumanta vorige week jarig

De ouders hebben het extra moeilijk omdat vorige week de verjaardag van Sumanta was. "Op 1 oktober zou ze 26 zijn geworden. Het is een zware tijd voor ze", legt Soekhai uit. "Ook de familie beseft dat het de laatste kans is dat het lichaam van Sumanta wordt gevonden."

Volgende week is zeer waarschijnlijk de laatste tussentijdse zitting voor hoofdverdachte Manodj B. De vondst van het lichaam zou niet alleen belangrijk zijn voor de ouders, maar ook voor het Openbaar Ministerie die daardoor een sterkere zaak heeft tegen B.

Moordzaak zonder lichaam

Uit afgeluisterde telefoongesprekken zou blijken dat B. Sumanta heeft gedood en haar lichaam heeft weggemaakt. B. zou een relatie met Sumanta hebben gehad. Op het moment van haar verdwijning zou ze ook zwanger van hem zijn geweest. Naast B. zouden ook enkele familieleden en zijn vrouw worden verdacht van betrokkenheid, maar zij mogen de inhoudelijke behandeling van de zaak afwachten.

Toch kan volgens advocaat Priya Soekhai wel degelijk iemand worden vervolgd zonder dat het lichaam ooit is gevonden. "Dat is in andere zaken ook wel gebeurd. Maar je wilt natuurlijk niet dat deze zaak de boeken in gaat zonder dat het lichaam ooit is gevonden."

Of de zoektocht vandaag wat heeft opgeleverd is onduidelijk. Zowel justitie als de politie wil niets over het onderzoek kwijt.