Speurhonden slaan aan: opnieuw zoekactie Scharwoude naar vermiste Sumanta Bansi

De politie houdt momenteel een nieuwe zoekactie in recreatiegebied de Hulk in Scharwoude naar de verdwenen studente Sumanta Bansi.

De politie zoekt volgens verslaggever Tom de Vos, die ter plaatse is, op twee specifieke locaties in de Hulk. De woordvoerder van de politie meldt dat het om een andere plek gaat dan waar eerder is gezocht. "Het recreatiegebied de Hulk is hetzelfde, maar de specifieke plek waar we zoeken is nu anders", zegt een politiewoordvoerder.

Dit weekend zijn speurhonden van stichting Signi aangeslagen op een plek in het recreatiegebied. Stichting Signi was afgelopen weekend op eigen initiatief naar de Hulk gegaan. "De vermissing van Sumanta speelt bij ons ook langere tijd, we hebben ook mee gezocht in het Robbenoordbos", vertelt Esther van Neerbos van stichting Signi zoekhonden.

Verkenning met speurhonden

Als een politieonderzoek vastloopt of stopt, dan worden de zoekhonden van Signi regelmatig ingeschakeld op verzoek van familie of nabestaanden. "Dit was ook op verzoek van meerdere kanten, maar niet direct familie", aldus Van Neerbos. "We hebben gewacht omdat het onderzoek liep, maar zijn er afgelopen weekend naartoe gegaan omdat het een losloopgebied is. Op die manier gingen we een soort voorverkenning doen: hoe ziet het gebied eruit?"

Tijdens die verkenning sloegen de speurhonden aan. Van Neerbos vertelt dat de honden getraind zijn om de lucht van overleden mensen te ruiken, ze beginnen dan te blaffen. "Omdat het gebied voor de politie nog in onderzoek is, hebben we er verder niks mee gedaan. Het wil niet meteen zeggen dat Sumanta daar is, maar we hebben het wel doorgegeven aan de politie en die vond het interessant."

Meerdere zoekacties

De laatste maanden zijn er al meerdere zoekacties geweest in het gebied naar Sumanta, die al sinds 2018 vermist is. In april vond de politie er een deel van een schep. Een meerdaagse zoekactie in juni leverde volgens de politie niets concreets op.

Sumanta Bansi is sinds 2018 spoorloos verdwenen. De destijds 22-jarige studente woonde in een gastgezin in Hoorn. De man van het gastgezin waarin zij woonde zit momenteel vast als hoofdverdachte in de zaak.

In spanning afwachten

Volgens de advocaat van de familie, Priya Soekhai, zit de familie weer in spanning af te wachten. "Zij vinden het heel spannend. Ze zeiden gisteren: 'Dat wordt weer een nacht met zenuwen, heen en weer lopen, niet kunnen slapen en hopen'. De jongste dochter, het zusje van Sumanta, heeft vandaag haar laatste VWO examen. Maar concentreren gaat heel lastig."