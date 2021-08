Zoekactie naar vermiste Sumanta Bansi heeft niets opgeleverd

De zoekactie naar het lichaam van de vermiste studente Sumanta Bansi van vandaag is gestaakt, er is niets gevonden. De politie zocht sinds vanochtend weer naar haar in het recreatiegebied De Hulk in Scharwoude.

De politie is deze zoekactie gestart naar aanleiding van de zoekactie van speurhonden van de stichting Signi van afgelopen weekend. Toen sloeg een van de honden aan op een plek in het recreatiegebied, die nog niet door de recherche was onderzocht.

Esther Van Neerbos van de stichting Signi vertelde vanochtend aan NH Nieuws dat de honden getraind zijn om de lucht van overleden mensen te ruiken. Ze beginnen dan te blaffen. "Het wil niet meteen zeggen dat Sumanta daar is, maar we hebben het wel doorgegeven aan de politie en die vond het interessant", vertelde Neerbos. Daarop is vandaag de politie toch in het gebied gaan zoeken.

Meerdere zoekacties

De laatste maanden zijn er al meerdere zoekacties geweest in het gebied naar Sumanta, die al sinds 2018 vermist is. In april vond de politie er een deel van een schep. Een meerdaagse zoekactie in juni leverde volgens de politie niets concreets op.

Sumanta Bansi is sinds 2018 spoorloos verdwenen. De destijds 22-jarige studente woonde in een gastgezin in Hoorn. De man van het gastgezin waarin zij woonde zit momenteel vast als hoofdverdachte in de zaak.