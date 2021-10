Grootschalige zoekactie in recreatiegebied naar lichaam vermiste Sumanta

In recreatiegebied De Hulk bij Hoorn wordt vandaag grootschalig gezocht naar het lichaam van de verdwenen studente Sumanta Bansi. Zo'n honderd vrijwilligers van het Veteranen Search Team doorzoeken met politie en recherche het gebied.

Al vroeg in de ochtend verzamelt het team zich aan de Venneweg en verspreidt zich over het uitgestrekte gebied van recreatiegebied de Hulk en het naastgelegen Dwaalpark. In linie lopen de vrijwilligers de velden af. Bekijk hier de beelden van deze ochtend:

Veteranen Search Team zoekt in De Hulk naar vermiste Sumanta - NH Nieuws

Al de hele week wordt er in het gebied gezocht naar de in 2018 vermiste Sumanta Bansi, maar niet eerder werd er zo'n grootschalige zoektocht opgetuigd als vandaag. Precies twee jaar geleden kwam het Veteranen Search Team ook in actie, toen werd er nog gezocht in het Robbenoordbos. Telefoondata uit het onderzoek wezen uit, dat het lichaam van Sumanta mogelijk in recreatiegebied De Hulk ligt. Die aanwijzing leidde ertoe dat er ook al dit voorjaar en van de zomer een week lang werd gezocht aan de andere zijde van het gebied. Sumanta Bansi is al ruim drie jaar spoorloos. Op 18 februari 2018 verdween de zwangere studente, zij was toen 22 jaar oud. Ze woonde in bij Manodj B., van wie ze zwanger was. Sinds november vorig jaar zit B. vast. Hij wordt verdacht van de moord op Sumanta en het laten verdwijnen van haar lichaam.