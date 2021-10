Politie en vrijwilligers zoeken verder naar de vermiste Sumanta in Scharwoude

In het recreatiegebied de Hulk in Scharwoude werd opnieuw gezocht naar de al drie jaar vermiste Sumanta Bansi. Gisteren werd de grond in het gebied al doorzocht met een graafmachine, vandaag dregt de politie de bodem van het water en vrijwilligers kammen het omliggende gebied uit. Bij deze 'ultieme poging' om Sumanta te vinden krijgt de politie hulp van het Veteranen Search Team en de Landelijke Eenheid van de politie.

Op 18 februari 2018 verdween de zwangere Sumanta, zij was toen 22 jaar oud. Ze woonde in bij Manodj B., van wie ze zwanger was. Sinds november vorig jaar zit B. vast. Hij wordt verdacht van de moord op Sumanta en het laten verdwijnen van haar lichaam. Steentje bijdragen Rob Alink, vrijwilliger van het Veteranen Search Team was vanmorgen al vroeg op stap om te helpen zoeken in het recreatiegebied. "Ik kom zelf uit Twente, dus ik zat vanmorgen om half zes al in de auto om hier op tijd te zijn." De vrijwilliger kreeg vrij van zijn werk en is trots om zijn steentje bij te dragen. "Je doet iets terug voor de maatschappij en het geeft een voldaan gevoel om dit soort werk te mogen doen."



In totaal waren vandaag zo'n 20 vrijwilligers van het Veteranen Search Team actief bij het helpen zoeken naar het vermiste lichaam van Sumanta.



Aanstaande donderdag en vrijdag wordt het grootste aantal vrijwilligers verwacht. "Er komen dan zo'n 100 mensen helpen met het zoeken", vervolgt Alink. De vrijwilligers zullen die twee dagen een speciale zoekmethode gebruiken om zo nauwkeurig mogelijk het gebied te doorzoeken. Alink: "We gaan op linie staan. Dit houdt in dat we zij aan zij zullen gaan formeren en dan lopen we voorwaarts. Wanneer het commando 'halt' wordt geroepen, stopt iedereen uit de linie en wordt er gekeken naar wat er aan de hand is."