Aanklacht tegen verdachte moord op Sumanta Bansi uitgebreid, ook hoop op verklaring

Zowel de verdachte als zijn advocaat Peter Plasman waren niet aanwezig in de Alkmaarse rechtbank. Ook werd er geen verzoek gedaan om B. tijdelijk op vrije voeten te krijgen in afwachting van de inhoudelijke behandeling.

Tijdens een zitting in februari werd duidelijk dat uit afgeluisterde gesprekken bleek dat Manodj B. Sumanta zou hebben doodgestoken en het lichaam had laten verdwijnen door chemicaliën te gebruiken, iets dat Manodj B. nu ontkent. Sumanta was op het moment van haar verdwijning in februari 2018 zwanger van Manodj B., bij wie ze toen inwoonde in Hoorn.

Vondst van deel schep cruciaal?

Op 19 april werd er opeens gezocht in recreatiegebied de Hulk in Scharwoude. Daar werd een deel van een schep gevonden. Die zou mogelijk een cruciale rol kunnen spelen.

Eerder werd ook al een schep gevonden bij een zoekactie in het Robbenoordbos bij Wieringerwerf. Manodj B. zou in een eerder afgeluisterd gesprek daarover tegen zijn broer hebben gezegd: "Als het een het een hele schep is, is die niet van mij." De officier van justitie zegt dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) eind juni met de uitslag van de analyse van de schep komt.

Nieuwe zoektocht

Ook vorige week werd nog naar het lichaam gezocht in recreatiegebied de Hulk in Scharwoude, maar zonder succes. De locatie kwam naar voren uit telefoongegevens van Manodj B., wat via Google achterhaald kon worden. Het OM heeft opnieuw gegevens opgevraagd bij het techbedrijf. Ook komen er nog meer zoektochten in het gebied.

Ondertussen houdt Manodj B. de kaken stijf op elkaar. In afgeluisterde gesprekken in de gevangenis komt volgens het OM een beeld naar voren van iemand die een strategie met zijn familie probeert te bespreken, zonder inhoudelijk iets over de gebeurtenissen te zeggen. Z'n moeder reageerde emotioneel, zegt de officier van justitie. "Ze zegt teleurgesteld in haar zoon te zijn en vraagt waar zijn gezond verstand is gebleven."

Mogelijk een verklaring van Manodj

Op 19 mei wordt Manodj B. opnieuw verhoord. Mogelijk komt Manodj B. dan met een verklaring, aldus het OM. De zaak gaat op 2 augustus verder met weer een tussentijdse zitting. Ondertussen hoopt de officier van justitie die maand ook het einddossier te hebben afgerond. "Maar ik hou een hele slag om de arm. Want het onderzoek is nog in volle gang."

Of Manodj B. ook langer in voorarrest blijft, wordt later vanmiddag duidelijk.