Verdachten van moord op vermiste Sumanta Bansi al 1,5 jaar in beeld voor arrestatie

ALKMAAR - De verdachten van de moord op de vermiste Sumanta Bansi waren al bijna 1,5 jaar in beeld voordat ze werden gearresteerd door de politie. Dat bleek tijdens een pro forma zitting. In afgeluisterde gesprekken bekende verdachte Manodj B. tegenover zijn broer de vrouw te hebben doodgestoken.

Dit tot onbegrip van advocaat Theo Hiddema die Dwarka B. bijstaat, de vader van Manodj. Volgens Hiddema is er geen enkel bewijs dat de man betrokken is geweest. "Deze zaak is zo dood als een pier." Volgens hem heeft het OM 1,5 jaar geprobeerd om te kijken wie er betrokken is geweest en 'uit armoede' toen de hele familie aangehouden. Naast Dwarka en Manodj zijn dat ook zijn vrouw en broer Dennis B.

Sumanta verdween op 18 februari 2018 van de ene op de andere dag spoorloos. Een dag eerder had ze nog haar moeder blij vertelt dat ze in verwachting was. Volgens het OM werd de Hoornse familie bij wie Sumanta inwoonde al sinds februari 2019 in de gaten gehouden. Uit telefoongesprekken tussen Verdachte Manodj B. bekende in gesprekken met zijn broer in juli van dat jaar al de vrouw te hebben doodgestoken. Toch duurde het nog 1,5 jaar voordat er arrestaties werden verricht.

Volgens Hiddema bleek uit gesprekken tussen Manodj en zijn broer Dennis B. dat Manodj verantwoordelijk was voor de verdwijning van Sumanta. Hij citeert daaruit: "Ik heb haar gewoon vermoord", zegt Manodj. Dennis vraagt hem of hij het moordwapen wel heeft weggegooid. "Nee", zegt Manodj. "Ik ben met dat ding dwars door het hart gegaan, dood, klaar." Wel zou Dwarka B. hebben geweten van de moord, al zei hij tijd

Waarom het OM 1,5 jaar heeft gewacht met de arrestatie is niet duidelijk. Wel is volgens het OM uit de gesprekken duidelijk gebleken wat er is gebeurd met Sumanta. Zo werd er na een uitzending van Opsporing Verzocht gezegd: "Manodj zei: 'We zitting in Opsporing Verzocht, ai, ai. Ik heb haar gewoon vermoord.' Ook werd er gesproken over een moordwapen en hoe lang het duurt totdat een lichaam vergaat", aldus de officier van justitie.

De reden dat er is gezocht bij de Afsluitdijk en ook meerdere malen in het Robbenoordbos komt omdat de auto van Manodj in de avond en nacht van haar verdwijning daar is gezien, en ook zijn telefoon, en die van zijn vader daar in de buurt is gelokaliseerd.

Verdachte had Sumanta zwanger gemaakt

Ze was zwanger van Manodj met wie ze een geheime relatie had. Over de zwangerschap was flink wat ruzie ontstaan zo liet Sumanta weten in haar laatste berichten. In 2017 was ze ook al zwanger geworden van de man. Toen liet ze onder druk abortus plegen, waar ze volgens het OM veel verdriet van had.

Waar het lichaam van Sumanta is, blijft onduidelijk. Manodj zou het lichaam met chemicaliën hebben kwijtgemaakt, zo blijkt uit tapgesprekken. Of de verdachten langer in voorarrest blijven wordt later vandaag duidelijk. Vermoedelijk gaat de rechtszaak in mei weer verder.