Welke magneetvisser viste deze schep op in het Robbenoordbos?

WIERINGERWERF - Voor het onderzoek naar de verdwijning van de 23-jarige studente Sumanta Bansi zoekt de recherche de magneetvisser die na 18 februari 2018 in het Robbenoordbos een schep (zie foto) uit het water viste en het stuk tuingereedschap onder een brug achterliet.

Politie/NH Nieuws

De politie vermoedt dat Sumanta niet meer in leven is en dat haar lichaam ergens in het Robbenoordbos ligt begraven. De schep die tijdens een van de zoekacties in het bos is gevonden, is mogelijk gebruikt bij het verduisteren van haar stoffelijk overschot.

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het stuk tuingereedschap enige tijd in het water heeft gelegen en dus uit het water moet zijn gehaald. De politie vermoedt daarom dat het de magneetvisser is geweest, die de schep onder de brug heeft achtergelaten. Als de schep daadwerkelijk is opgevist door een magneetvisser komt de politie graag met hem of haar in contact. De exacte plek waar de schep is opgevist, leidt mogelijk naar (aanwijzingen over) de eventuele begraafplaats van Sumanta.

Sumanta komt uit Suriname, en was naar Nederland gekomen om te studeren. Ze verbleef bij familie in Hoorn. Toen ze op 18 februari 2018 spoorloos verdween, was ze 9 weken zwanger.