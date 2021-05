Politie zoekt opnieuw naar Sumanta Bansi in recreatiegebied De Hulk

De politie zoekt vanochtend opnieuw in recreatiegebied De Hulk bij Scharwoude naar de vermiste Sumanta Bansi, de studente uit Hoorn die in 2018 verdween. Op 19 april werd op deze plek ook al gezocht en toen werd een deel van een schep gevonden.

Aanstaande maandag is een volgende pro forma-zitting tegen de hoofdverdachte in deze zaak, Manodj B. uit Hoorn.

De deel van de schep, dat bij de vorige zoekactie werd gevonden, ligt nu bij het Nederlands Forensisch Instituut voor onderzoek. De uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend en is ook geen aanleiding van de zoekactie van vandaag.

"Het stuk bos, wat de vorige keer is onderzocht, wordt nu weer onderzocht. Alleen de sonarboot, die ze de vorige keer wel inzetten, ontbreekt nu", vertelt NH Nieuws-verslaggever Chantal Bos. "Ze zoeken op het stuk land, naast de brug, waar vorige keer de schep in het water werd gevonden."

