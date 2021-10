Alles wordt op alles gezet: laatste zoekdag naar vermiste Sumanta

Het is de laatste dag dat er gezocht wordt naar Sumanta bij recreatiegebied De Hulk in Scharwoude. Ruim honderd vrijwilligers van het Veteranen Search Team zoeken ook vandaag mee. "De familie verdient na al die barre jaren duidelijkheid", aldus vrijwilliger Erik Paskamp die ook mee zoekt.

Sinds maandag wordt alles op alles gezet om de vermiste studente Sumanta Bansi te vinden. Niet alleen door vrijwilligers van het Veteranen Search Team. De politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebruiken een graafmachine, die laagje voor laagje grond weghaalt.

De familie zit ondertussen in enorme spanning, vertelt de advocaat van de familie Priya Soekhay. "Het gaat niet goed met ze. Ze zitten vol met spanning, ook omdat het de laatste dag is. "

Drie jaar spoorloos

Sinds februari 2018 wordt de toen zwangere studente vermist. Zij was toen 22 jaar oud en woonde in bij Manodj B., van wie ze zwanger was. Sinds november vorig jaar zit B. vast. Hij wordt verdacht van de moord op Sumanta en het laten verdwijnen van haar lichaam.

Uit telefoondata is gebleken dat het lichaam van Sumanta mogelijk in recreatiegebied De Hulk ligt. Daarom is er in het voorjaar en van de zomer ook al gezocht aan de andere zijde van het gebied.

Kijk hier de reportage terug van de zoekactie met het Veteranen Search Team: