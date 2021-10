Meer dan 100 vrijwilligers zoeken naar Sumanta: "Familie verdient duidelijkheid"

Vanmorgen waanden zo'n 100 vrijwilligers van het Veteranen Search Team zich door de dichte bebossing in recreatiegebied de Hulk in Scharwoude. Ze zochten naar de al drie jaar vermiste Sumanta Bansi.

De vrijwilligers wanen zich door de dichte bebossing van recreatiegebied De Hulk, in de hoop een spoor te vinden van Sumanta Bansi. - Tom de Vos

"De familie verdient na al die barre jaren duidelijkheid", vindt Erik Paskamp, die als vrijwilliger van het Veteranen Search Team zijn steentje bijdraagt aan de zoekactie. De vrijwilliger zit al meer dan drie jaar bij de organisatie en heeft bij zo'n veertig zoekacties geholpen. "Ik vind het belangrijk dat mensen die vermist zijn, weer teruggebracht worden. Zodat nabestaanden duidelijkheid krijgen over wat er precies is gebeurd." Tekst gaat verder onder de video.

Veteranen Search Team zoekt in De Hulk naar vermiste Sumanta - NH Nieuws

De vrijwilligersorganisatie is vier jaar geleden opgericht door veteraan Dennis van der Kraats en zijn vrouw Mariska, en heeft zo'n 2.000 leden. De vrijwilligersorganisatie voert gecoördineerde zoekacties uit naar vermiste personen en werkt samen met de politie. "Onze zoekmethode is in de basis altijd hetzelfde", vertelt de oprichter. "Wij zoeken op linie, kijken of we de persoon spotten en als we onnatuurlijke zaken zien schakelen we de hulp in van de politie."

Opnieuw wordt er grootschalig gezocht door meer dan 100 vrijwilligers van het Veteranen Search Team in Scharwoude. - Tom de Vos

Vorig jaar is het Veteranen Search Team vierenveertig keer ingezet. "Dit jaar alleen al zitten we over de veertig", concludeert Van der Kraats. "Van dit totaal hebben we ongeveer 50 procent teruggevonden. Dit is niet altijd levend, maar dan heeft de familie wel een moment van afscheid." Zoekactie De vrijwilligers hebben tot het einde van de middag gezocht. Morgen zal het Veteranen Search Team opnieuw met grote getalen gaan zoeken naar Sumanta Bansi.