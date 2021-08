Vierde en vijfde Mallorca-verdachte zitten voorlopig nog vast

De twee Hilversummers worden verdacht van betrokkenheid bij de zware mishandelingen op Mallorca. Justitie verdenkt ze van betrokkenheid bij een poging tot doodslag en het plegen van openlijk geweld in een café in het plaatsje El Arenal.

Daarnaast worden ze verdacht van openlijk geweld tijdens een vechtpartij op de boulevard even later. Bij die vechtpartij kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven. De twee Hilversummers worden niet verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Andere jongens uit de vriendengroep waarmee ze op vakantie waren, worden dat wel. Wat hun rol in de verschillende vechtpartijen dan wel is, is nog niet helemaal duidelijk.

Andere verdachten

De twee mannen die eerder deze week werden opgepakt zijn de vierde en vijfde verdachte. Ze blijven voorlopig nog twee weken vastzitten. De drie andere verdachten zitten ook nog altijd vast. Gisteren werd het voorarrest van verdachte Mees T. met negentig dagen verlengd, eerder gebeurde dat ook al bij Sanil B. en Hein B.

Het onderzoek naar de zware mishandelingen op Mallorca gaat onverminderd verder. Justitie onderzoekt nog videobeelden en krijgt nog altijd nieuwe verklaringen in de zaak binnen. Het is dan ook niet uitgesloten dat er de komende tijd meer aanhoudingen volgen.