Organisatie wilde dit jaar nóg een Formule 1-race op Zandvoort: "Geen optie"

Eén Formule 1-race in Zandvoort houdt de gemoederen al aardig bezig, zou je zeggen. Kan je nagaan dat de exploitant van de koningsklasse in de autosport dit jaar nóg een Grand Prix in de kustplaats wilde organiseren.

Robert Overdijk, directeur van Dutch Grand Prix, onthulde bij NOS Langs de Lijn dat exploitant FOM zijn oog op het Nederlandse circuit had laten vallen om één van de afgelaste F1-races van Japan en Australië extra te verrijden.

Twee Formule 1-races op het circuit van Zandvoort, dat zou wat zijn. Tijdens de uitzending zie je directeur Robert Overdijk ook wel even glunderen bij het idee. Maar tegelijk helpt hij iedere luisteraar uit de droom, of maakt hij wakker uit een nachtmerrie: "Deze illusie zal ik meteen om zeep helpen. Het is geen optie dat er dit jaar een tweede Formule 1 op Zandvoort komt. Uitgesloten."

Opsteker

Toen de FOM (Formula One Management) erom vroeg, heeft Overdijk wel nog even een keer goed uitgezocht of het kon. Zo eerlijk is hij wel. En financieel zou het een opsteker zijn, zeker nu Dutch Grand Prix maar tweederde van de bezoekers mag ontvangen. "Als twee races vlak na elkaar zitten, is dat nog een optie", zegt hij.

Maar de directeur moet ook toegeven dat de regels zo'n unieke kans in de weg zitten. Zo zijn er de UBO-dagen (beperkte dagen waarop het circuit meer geluid mag maken) en die zijn dit jaar op na de Formule 1-race op 5 september.

Klein kiertje

En volgend jaar dan? "Nou ja, theoretisch zou het kunnen", houdt Overdijk de deur op een klein kiertje open.

Hoewel, als hij denkt aan alle procedures die hij de afgelopen jaren heeft doorlopen om drie F1-races in drie jaar te kunnen organiseren, dan houdt hij het er liever op dat twee Formule 1-races in één seizoen op Zandvoort een stap te ver is. "Ik denk niet dat alle overheden staan te springen."