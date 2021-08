Streep door Formule 1-camping Santpoort-Zuid door 'aanhoudende onzekerheid'

Er komt geen Formule 1-camping op het veld van voetbalvereniging SV Terrasvogels in Santpoort-Zuid. De club had het plan om in het weekeinde van de Grand Prix in Zandvoort een van haar velden op sportpark De Elta beschikbaar te stellen als kampeerterrein. Door 'aanhoudende onzekerheid over wat wel en wat niet mag' heeft het bestuur een streep door dat plan gezet.

Fred Segaar/ NH Nieuws

"Het is nog maar twee weken tot de Grand Prix en we weten nog steeds niet waar we aan toe zijn", zegt Terrasvogels-voorzitter Gerard Diederiks. "We komen zo langzamerhand tijd te kort om onze vrijwilligers te briefen." Volgens Diederiks ligt het niet aan de bereidheid van de gemeente Velsen. Die wil meewerken. Maar dat kan pas, als bekend is onder welke voorwaarden de gemeente een vergunning kan verlenen. "En daar stokt het", zegt Diederiks. "Op het stadhuis zitten ze te wachten op informatie van premier Rutte, maar die blijft uit. Dat biedt voor ons geen basis om de plannen door te zetten." Terrasvogels was van plan 200 tenten neer te zetten en bood twee verschillende arrangementen aan: een van 295 euro en een luxere van 385 euro. Ook konden er fietsen (60 euro) en e-bikes worden gehuurd (120 euro) en zou een foodcorner worden ingericht worden, waardoor de F1-fans de pop-up camping niet af hoefden om te eten. De kleedkamers zouden dienst doen als douchegelegenheid.

Reserveringen Er waren inmiddels enkele reserveringen binnen. Volgens Diederiks is dat aantal te verwaarlozen. "Behalve wij als bestuur, verkeerden ook de kampeerders in onzekerheid of ze wel bij ons terecht konden. Daar komt nog bij dat de organisatie van de Grand Prix een derde van de fans moest afzeggen." Volgens Diederiks heeft de club geen investeringen gedaan en wordt er dus geen financiële schade geleden. Eerder deze week werd bekend dat de gemeente Noordwijk geen toestemming geeft voor een tijdelijke camping in Noordwijkerhout. Ondertussen was de camping op het circuitterrein in Zandvoort mikpunt van spot van organisatoren en bezoekers van festivals: die mogen tot 19 september niet doorgaan, terwijl in de duinen speciaal voor de Formule 1 een tijdelijke camping voor 5.000 gasten wordt ingericht.