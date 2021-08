"Even huilen in een hoekje": verdeling tickets Formule 1 is bekend

Rond 12.00 uur vanmiddag kregen de mensen die een kaartje hadden gekocht een mail met daarin het goede (of slechte) nieuws.

Er is niet geloot, zo maakt de organisatie bekend. Volgens de organisatie ging het om een 'complexe puzzel', waarbij een beslissing is gemaakt met 'verschillende factoren'. Zo heeft de Dutch Grand Prix naar eigen zeggen 'zo veel mogelijk rekening gehouden met groepen en families'.

Zandvoort

Ook is er rekening gehouden met 'belangen van lokale ondernemers'. Eerder zei Dutch Grand Prix-directeur Robert van Overdijk daar het volgende over: "Van de andere kant vind ik dat we ook een verantwoordelijkheid hebben naar het dorp Zandvoort, de enige overheid die ons gesteund heeft. Dus we willen ook dat die economische spin-off in Zandvoort maximaal tot zijn recht komt."

Wie dit jaar is uitgeloot, mag het ticket alsnog volgend jaar gebruiken. Toch is dat voor velen een hard gelag, blijkt uit de reacties op Twitter.