Verbijstering over camping tijdens Formule 1: "Kan íemand dit uitleggen?"

Vol ongeloof reageren mensen op social media op het bericht dat de organisatie achter de Formule 1 in Zandvoort een camping aanbiedt voor racefans. In de cultuurbranche is vanwege corona niets mogelijk met meerdaagse evenementen met overnachtingen, terwijl het lijkt alsof het bij het race-evenement maar niet op kan.

Cabaretier Peter Pannekoek gunt de Formule 1-fans 'een geweldig weekend', zo schrijft hij, maar hij kijkt wel verbaasd op dat er ook een meerdaagse camping is. "Voor alle duidelijkheid: een camping lijkt me een veel beter idee dan elke dag de trein pakken. Maar leuk zo'n festival!", schrijft hij vol sarcasme.

'Meten met twee maten', die kreet valt vaker sinds bekend is geworden dat de Formule 1 in het eerste weekend van september definitief door mag gaan. Weliswaar met tweederde van het aantal beoogde bezoekers, maar dat is volgens critici toch wrang als je bekijkt dat meerdaagse culturele evenementen helemaal niet door mogen gaan.

Hoewel de kritiek is gericht op de regering die toestemming heeft verleend voor het doorgaan van de Formule 1, reageert de organisatie van de Dutch Grand Prix op de berichten. Zij zegt de ophef te begrijpen, maar aan alle regels te voldoen. Zij legt uit dat de 538 Dutch Grand Prix Village - zoals de camping naast het circuit heet - een eigen vergunning heeft en een reguliere camping is, net zoals alle andere campings in de omgeving van het circuit.

"Er is op de camping plaats voor maximaal 5.000 mensen, waarvan het overgrote deel volgens de organisatie mensen zijn die werken op het evenement en een klein deel van de kaarten is voor racefans. Ieder persoon heeft 7,5 vierkante meter voor zichzelf", aldus de organisatie.

Testen voor toegang

Op de camping is het anderhalvemeterbeleid van toepassing. Er mogen geen feestjes worden georganiseerd, er hangen geen schermen en er zijn geen optredens. En als bezoekers van de Dutch Grand Prix-camping naar de race willen, moeten ze naast een afzonderlijk toegangsticket ook voldoen aan de ‘Testen voor Toegang’ als voorwaarde om op het terrein van de F1 te komen.

In een reactie tegenover de NOS zegt de burgemeester van Zandvoort de negatieve reactie van de evenementenbranche wel te kunnen begrijpen: "Maar dat is een gevolg van de keuzes die ze in Den Haag maken. Wij zijn in Zandvoort in ieder geval heel blij dat we in beperkte setting door kunnen gaan met organiseren van de Formule 1."