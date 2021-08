Zandvoort hangt de vlag uit, Formule 1 gaat door: "We hebben hier lang genoeg op gewacht"

Veel inwoners van Zandvoort vinden het een opluchting dat de Formule 1 hoogstwaarschijnlijk door kan gaan. Gisteren lekte al uit dat het sportevenement zal plaatsvinden. Vanavond is er weer een persconferentie van het kabinet en die zal in het kustdorp met extra grote belangstelling worden bekeken.

Janine Govers heeft de kenmerkende zwart-wit geblokte racevlag aan haar huis gehangen. “Ik ben geboren in Zandvoort en ik heb de vorige races meegemaakt. Ik was toen heel jong en dat was echt reuze spannend. Overal waar een auto kon staan, stond er een. En iedereen verkocht lekker drinken aan de kant van de weg. Dat was allemaal geen enkel probleem.”

Ook Eugenie van Soest van de plaatselijke dierenwinkel kan zich de vorige edities nog goed herinneren. “Ik ben hier opgegroeid en het was toen fantastisch. Ik was een jaar of twaalf en reed toen ook al paard - pony eigenlijk. Wij mochten, tijdens de racedagen, gewoon met onze beestjes het terrein op. We draafden met onze viervoeters in het binnencircuit en konden aan alle mensen van de race stickers vragen. Och, als ik al die stickers eens had bewaard, dan zou dat nu nog wel iets opleveren.”

Wel kaartje, geen race

Waarschijnlijk wordt maar 75 procent van de verkochte tickets toegelaten. Dit om te voorkomen dat mensen te veel op elkaar staan. Voor Suzanne Jansen die een hotel heeft in Zandvoort en een ticket heeft, zou het geen probleem zijn als zij er uiteindelijk toch niet heen kan. “Als ik niet kan gaan, kan ik niet. Dan leg ik mij er gewoon bij neer.”

Iemand die zich er niet zo makkelijk bij neer zou leggen, is de broer van ondernemer Petra Geusebroek. “Het zou wel even een ding zijn als blijkt dat een deel van de verkochte kaartjes toch niet wordt toegelaten. Mijn broer heeft kaartjes en die vindt dat hij als inwoner van Zandvoort eerder toegelaten zou moeten omdat hij in het dorp woont. Hij woont er al en kan makkelijker op de fiets kan komen.”

Dilemma

Of mensen uit Zandvoort inderdaad voorrang zullen krijgen, moet nog blijken. Eerst staat de organisatie voor de Dutch Grand Prix voor een groot dilemma. Volle tribunes zijn namelijk een voorwaarde om het racespektakel door te laten gaan. Komende dagen zal er meer duidelijkheid over komen.