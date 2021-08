Demonstraties tijdens Formule 1-weekend alleen op paar plekken toegestaan

Zandvoort wijst een aantal plekken in het dorp aan voor protestacties tijdens het Formule 1-weekend. Buiten die zones zijn demonstranten die drie dagen in overtreding. Gezien de weerstand tegen het race-evenement op 5 september, vallen er de nodige acties te verwachten. De eerste daden van verzet kondigen zich al aan.

De activistische beweging Extinction Rebellion, die zich inzet voor het klimaat, heeft bijvoorbeeld al een actie aangekondigd op de dag van de Formule 1 op 5 september. "Hoe de actie eruit gaat zien, moet nog blijken", zegt een woordvoerder.

De activisten overwegen hun protest tegen het 'fossiele feestje' aan te melden bij de gemeente. Bang voor een weigering van de demonstratie, op grond van bijvoorbeeld de veiligheid of corona, is de woordvoerder niet. "Dat zou wel heel cynisch zijn, dat we geen actie mogen voeren terwijl er verderop hele mensenmassa's op de tribune zitten."

Het is overigens nog maar de vraag of deze club zich op de racedag aan de regels gaat houden en netjes in een demonstratievak gaat staan. "Een randje ongehoorzaamheid hoort wel bij Extinction Rebellion. En binnen de lijntjes kleuren niet echt."

Overtreding

Een woordvoerder van Zandvoort zegt dat de gemeente al 'diverse geluiden' heeft opgevangen via social media dat demonstraties en acties zijn te verwachten, maar officiële aanvragen zijn nog niet binnen. "Er is een recht op demonstratie. Om het in goede banen te leiden, gaan we een aantal plekken beschikbaar stellen in het dorp. Als mensen ergens anders gaan staan, worden ze gevraagd naar de aangewezen plekken te gaan. Doen ze dat niet, dan zijn ze in overtreding." Buiten de demonstratieplekken (het is nog onbekend waar die komen) zijn protestacties daarmee verboden.

Dreigingen

Ook de politie is al hard bezig met de voorbereidingen op de Formule 1 en daar valt het monitoren van mogelijke protestacties ook onder. De Formule 1 valt bij de politie onder een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden. Dat betekent dat het race-weekend wat politie- inzet en -aandacht betreft als een zeer groot evenement wordt beschouwd. "Wij zijn er dus al volop mee bezig." Verdere inhoudelijke mededelingen doet een woordvoerder niet over eventuele 'dreigingen'.