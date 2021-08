Bezwaarmakers 'gematigd positief' over doorgaan ontwikkeling Enkhuizerzand

De kogel is door de kerk voor het Enkhuizerzand. De Raad van State deed vanmorgen een uitspraak over de komst van een camping, vakantiepark en een nieuw stuk strand. De bezwaarmakers zijn 'al met al een beetje tevreden', vertelt Auke Wouda van de IJsselmeervereniging. "Met de nadruk op 'een beetje'."

Al jaren wordt er gesproken - en gestreden - over de herontwikkeling van het Enkhuizerzand. De plannen moesten afgelopen jaren meerdere keren aangepast worden. In november vorig jaar besloten de IJsselmeervereniging en Comité tot Behoud van het Enkhuizerzand om naar de Raad van State te stappen. Het was hun laatste strohalm om zich hard te maken voor de natuur in het gebied en de landschappelijke inpassing van het vakantiepark. Drie aanpassingen Daarover kwam de Raad van State vandaag met een uitspraak. Kortgezegd kan de herontwikkeling van het Enkhuizerzand doorgaan, maar met drie aanpassingen: er moet een groenstrook met wandelpad komen, een moerasgebied worden aangelegd en er komt een limiet van 25 camperplaatsen. Er mag een start gemaakt worden met de uitvoering. Alleen mogen de 160 vakantiehuisjes niet gebruikt worden totdat er daadwerkelijk een moeras, wandelpad en groenstrook zijn aangelegd.

"We zijn gematigd positief", is de conclusie van Auke Wouda (IJsselmeervereniging) en Cees Miedema (Comité tot Behoud van het Enkhuizerzand). Verschillende struikelblokken voor hen zijn eerder in het proces al aangepast. "In het originele plan zouden er tweehonderd woningen komen en er zijn er 160 overgebleven. Er is laagbouw gekomen, er zijn groenzones bijgekomen en moeras als compensatie van natuurverlies", zegt Miedema tevreden. 'Twee vliegen in één klap' Het ging beide partijen vooral om het behoud van de natuur en het uitzicht tussen het IJsselmeer en de stad. "De groensingel, dat is twee vliegen in één klap", zegt Wouda daarover. "Het is gunstig voor de natuur en je verbetert het zicht op de camping." Ook de plannen voor een kustboog van 1.250 meter - dat ook dient als strand - vallen niet per se in verkeerde aarde. "Daar hebben we op zich niet zoveel bezwaren tegen", zegt Wouda. "Zo'n kustboog wordt in de zomer voor recreatie gebruikt en in de winter is het een rustig gebiedje voor veel vogels."

Het nieuwe stuk strand van 1.250 meter lang. - NH Nieuws

Beide mannen klinken tevreden, maar schreeuwen het niet van de daken. "Het feit dat er in het gebied een vakantiepark komt, daar zijn we het niet mee eens", zegt Wouda. Op dat punt lijkt er voor hem niets anders op te zitten dan het begraven van de strijdbijl. "Dit is het eindstation met de hoogste rechter, het is zo." Vinger aan de pols houden Het vakantiepark, de strandboog en de camping komen er, maar dat betekent niet dat het boek nu gesloten is voor de bezwaarmakers. "De gemeente heeft een paar stevige opdrachten van de Raad van State gekregen. We houden goed in de gaten dat daar goede besluiten uitkomen." De gemeente Enkhuizen moet het plan binnen 26 weken aanpassen op de drie eerder genoemde punten. Miedema en Wouda zeggen die ontwikkelingen te blijven volgen. Het kritische oog van Miedema zal zich met name richten op hoe niet alleen toeristen maar ook Enkhuizers kunnen profiteren van de ontwikkelingen. "Zoals het plan er nu ligt, lijkt er genoeg ruimte over te blijven voor de Enkhuizers om aan het strand te bivakkeren", zegt Miedema. "We blijven een vinger aan de pols houden over hoe het allemaal gerealiseerd wordt."

Reactie gemeente Enkhuizen

NH Nieuws heeft de gemeente Enkhuizen gevraagd om een reactie. Later vandaag zal de gemeente hierover meer informatie naar buiten brengen.