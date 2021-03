Ontwerp vakantiehuizen Enkhuizerzand wordt aangepast na kritiek

ENKHUIZEN - Het ontwerp van de fel bekritiseerde vakantiehuizen die moeten komen op het Enkhuizerzand wordt aangepast. Dat zei directeur van projectontwikkelaar Droomparken, Andries Bruil, tijdens een ingelaste raadsvergadering. "We gaan terug naar de tekentafel."

NH Nieuws

De directeur werd uitgenodigd om vragen te beantwoorden, nadat er veel onduidelijkheid en irritatie was over de voortgang van de ontwikkeling van het recreatiegebied. Tijdens participatiebijeenkomsten werd gesproken over woningen die de sfeer van Enkhuizen zou uitstralen. Zo werd er een deel als vissersdorp bedacht. Groot was de verbazing van betrokkenen toen die plannen gesneuveld bleken, en er hele andere modellen werden gepresenteerd. Zo vroeg raadslid Freek Jans van HEA: "Waarom zijn de mooie Enkhuizer huisjes ingeruild voor fantasieloze bungalows? Volgens de Droomparken- directeur komt dat door de mening van deskundigen. "Die vinden het kopiëren van wijken in Enkhuizen onwenselijk." Toch vertelde Bruil opnieuw naar de ontwerpen van de vakantiehuizen te kijken. "We proberen met een correctie te komen en gaan daarover in gesprek met de supervisor (toezichthouder)." Al werd ook duidelijk dat de uitkomsten van de participatiegesprekken niet haalbaar zijn.

Hoe verder met kustboog en strand? Ook willen veel raadsleden weten hoe het nu verder gaat met het strand. Het strand moet 1.250 meter worden en in de vorm van een kustboog. Maar die boog is onderwerp van discussie bij de Raad van State. Naar verwachting volgt de uitspraak hierover pas over twee tot drie maanden. "Die boog is erg belangrijk om te voorkomen dat bij de rest van het strand het zand weer gaat verdwijnen. Dus als het niet mag, moeten we daar een oplossing voor verzinnen", aldus Bruil Mogelijk wijziging planning project Omdat er waarschijnlijk pas volgend jaar begonnen kan worden met het strand dat onderdeel uitmaakt van het openbaar gebied, wil de projectontwikkelaar in gesprek met de gemeente om te kijken naar de planning. "In de planningsbijlage staat dat we eerst het openbaar gebied afronden voordat we aan de slag gaan met het vakantiepark. Maar er staat ook in dat je bij gewijzigde omstandigheden met elkaar in gesprek kan gaan. Dat moment lijkt me nu wel aangebroken."