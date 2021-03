Weer commotie over Enkhuizerzand: informatiegebouw moet weg, nieuwe vertraging dreigt

ENKHUIZEN - Opnieuw is er onrust rondom de ontwikkeling van recreatiegebied Enkhuizerzand. Een informatiegebouw om geïnteresseerden te informeren over het vakantiepark zorgde voor boosheid. En ook het opwaarderen van het openbaar gebied lijkt vertraging op te lopen. De gemeenteraad wil opheldering.

Hoe zit het nou? Het project bestaat uit een vakantiepark met 160 woningen, het opwaarderen van het openbaar gebied met een strand en een camping. Die laatste ging vorig jaar open , daarna zou begonnen worden met het openbaar gebied. Met onder meer een stuk strand van 1250 meter in de vorm van een kustboog. De hoop was dit in het voorjaar klaar te hebben, maar dat blijkt inmiddels onhaalbaar.

Dat brengt ons bij het vervolg van de ophef. Want aan de andere kant van het recreatiegebied waar uiteindelijk een vakantiepark moet komen werd tot veler verbazing al wel begonnen met werkzaamheden. En dat terwijl de Raad van State zich daar ook nog over moet uitspreken, vanwege bezwaren door de IJsselmeervereniging en het Comité Behoud Enkhuizerzand. "Wij moeten ook verder, dus zijn we alvast begonnen met voorbereidende werkzaamheden in dat deel", aldus een woordvoerder van Droomparken.

Boosheid over informatiegebouw

En toen er ook nog eens zonder een vergunning een informatiegebouw van Droomparken werd geplaatst pal voor het Zuiderzeemuseum waren de rapen helemaal gaar.