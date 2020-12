Raad van State hint op aanpassingen Enkhuizerzand: 'Als dat nodig is, doen we dat'

Want ook al laat de uitspraak nog even op zich wachten, de suggestie werd gewekt dat de gemeente de tijd krijgt om onvolkomenheden in het project te herstellen. Het leidde tot een tevreden reactie bij de IJsselmeervereniging. De club die samen met het Comité Behoud Enkhuizerzand vooral de bouw van een vakantiepark met 160 huisjes probeert te voorkomen, omdat het ten koste zou gaan van de natuur en de historische Westfriese Omringdijk.

Goede hoop voor aanpassing project

"Dit geeft goede hoop. We moeten afwachten wat de uitspraak gaat worden en wat de gemeente moet herstellen. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat uit nieuw onderzoek blijkt dat huisjes niet zes, maar bijvoorbeeld maar vier meter hoog mogen worden. Dan is een belangrijk punt van ons verzet van de baan", legt Auke Wouda namens de IJsselmeervereniging uit.



Op verschillende punten waren de bestuursrechters kritisch tijdens de zitting. Bijvoorbeeld over het ontbreken van een maximum aan camperplaatsen en over dat niet duidelijk was vastgelegd of er aan de noordkant een wandelpad moet komen.

Wethouder niet bezorgd

Wethouder Erik Struijlaart zegt zich geen zorgen te maken om de uitspraak. "Als ik hoor wat de Raad van State zegt, zouden er best wat kleine dingen moeten worden aangepast. Maar eerder werd al duidelijk dat de kaders van het plan een goede basis zijn. Als aanvullend onderzoek nodig is, zullen we dat uiteraard graag doen."



Ook al zou er extra onderzoek moeten worden gedaan, dan betekent dat volgens de wethouder geen vertraging van het project. "De ontwikkeling zoals het nu gaat, hoort bij het plan. We vinden het belangrijk dat iedereen z'n zegje moet kunnen doen en dat we het beste plan krijgen om Enkhuizen nog mooier op de kaart te zetten."



Bekijk hier het interview met wethouder Erik Struijlaart. Tekst gaat verder onder de video.