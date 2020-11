Raad van State laatste strohalm voor bezwaarmakers Enkhuizerzand

Toen bekend werd dat de gemeente het gebied bij het Enkhuizerzand wilde vernieuwen, kwam er veel verzet . Meerdere partijen en inwoners stonden niet achter de vernieuwingen. Ook de provincie zag het plan van de gemeente in eerste instantie niet zitten. Er werd onvoldoende rekening gehouden met de zichtlijnen vanaf het water naar de stad en andersom. Daarnaast vond de provincie dat het aantal van 200 woningen te veel is om echt de beleving en de openheid van het buitendijkse gebied te kunnen behouden.

Een herstelplan ontstond, met hierin de bouw van 160 huisjes in plaats van 200 huisjes. Daarnaast wordt er niet in het water gebouwd. De provincie ging met het plan akkoord. Het Zuiderzeemuseum en het Erfgoedvereniging Heemschut, die eerder bezwaren hadden, lieten die bij het nieuwe plan vallen. Ook de gang naar de Raad van State vonden zij niet meer nodig. Later ging ook de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan.

De provincie gaf een recreatieve aanwijzing; een blokkade om te bouwen. De gemeente Enkhuizen moest terug naar de tekentafel om het bestemmingplan voor het gebied aan te passen. De gemeente en de provincie gingen in gesprek met elkaar. De inwoners mochten ook meepraten over de ontwikkelingen van het gebied.

Raad van State

Maar het Comité en de IJsselmeervereniging blijven tegen het project en hopen dus vandaag via de Raad van State hun gelijk te halen. Op het moment dat dit inderdaad gebeurt, kan dat serieuze gevolgen hebben voor de plannen in het gebied. Er kan dan geen vakantiepark komen en de gemeente moet terug naar de tekentafel. Daarnaast is de camping al wel in gebruik en zijn de voormalig vaste campinggasten in het gebied ook al verhuisd.

Als het Comité en de IJsselmeervereniging geen gelijk krijgen, dan lijkt het erop dat de laatste stap naar het verder afmaken van het project kan starten. Het einde van het project laat nog wel even op zich wachten. De ontwikkeling van het openbaar gebied, inclusief strand, zou in het voorjaar van 2021 klaar moeten zijn. En het vakantiepark in 2025 of 2026.