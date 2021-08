Raad van State doet uitspraak over bouwplannen Enkhuizerzand

De Raad van State doet vandaag een uitspraak over het bestemmingsplan van recreatiegebied Enkhuizerzand in Enkhuizen. Bezwaarmakers vinden dat de plannen voor een vakantiepark, een camping en een nieuw stuk strand ten koste gaan van de natuur. Het zicht van en naar het IJsselmeer moet open blijven, vinden zij.

De IJsselmeervereniging en Comité Behoud Enkhuizerzand proberen de plannen voor de ontwikkeling van recreatiegebied Enkhuizerzand te veranderen. Daarover was op 30 november vorig jaar een zitting bij de Raad van State. De bezwaarmakers vinden onder meer dat de natuur bij de Westfriese Omringdijk te veel wordt aangetast.

De herontwikkeling van het Enkhuizerzand is een weg vol hobbels. De originele plannen werden in 2019 geblokkeerd door de provincie, waarna de gemeente bijna terug bij af was. Voor de inbreng van nieuwe ideeën konden inwoners destijds ook meepraten.

Nieuw strand en vakantiepark

Momenteel liggen er plannen voor de ontwikkeling van een vakantiepark met 160 huisjes, een camping en een nieuw stuk strand in de vorm van een 1.250 meter lange kustboog.

Inmiddels zijn er ook stappen gezet voor de realisatie. De camping - die eerst op een andere plek in het recreatiegebied stond - is inmiddels verplaatst. De bouw van een vakantiepark en de kustboog staan nog steeds on-hold vanwege de uitspraak van de Raad van State. Die langverwachte duidelijkheid of de bouw van start kan gaan volgt later vandaag.

In de video hieronder is meer uitleg over de ontwikkeling van het Enkhuizerzand: