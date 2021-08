Ontwikkeling Enkhuizerzand kan doorgaan, wel aanpassingen nodig aan bestemmingsplan

Tijdens de zitting is ook nog een bezwaar van de ontwikkelaar van het recreatiepark, OREZ, behandeld tegen de reactieve aanwijzing van de provincie tegen het eerste plan met 200 recreatiewoningen. De provincie Noord-Holland vond dit plan in strijd met de provinciale regels, maar de ontwikkelaar betwistte dat. De rechter heeft dit bezwaar ongegrond verklaard.

De gemeente krijgt nu 26 weken de tijd om het bestemmingsplan aan te passen. In de tussentijd mag er wel gestart worden met de uitvoering van het bestemmingsplan, maar de recreatiewoningen (tenzij daar al een vergunning voor was) mogen niet gebruikt worden totdat het moeras, het wandelpad en de groenstrook zijn aangelegd.

De rechter heeft besloten dat er een groot buitendijks moeras van twee hectare moet worden aangelegd ten noorden van de waterinlaat bij De Haling. Ook moet er een groene singel en een wandelpad direct ten noorden van de camping langs het IJsselmeer komen. De beperking van de 25 camperplaatsen was ook al een wens van de gemeente, maar dit stond niet expliciet in het bestemmingsplan. De rechter oordeelde dat dit wel had gemoeten.

De IJsselmeervereniging en Comité Behoud Enkhuizerzand probeerden via de Raad van State de plannen voor de ontwikkeling van recreatiegebied Enkhuizerzand te veranderen. Daarover was op 30 november vorig jaar een zitting. De bezwaarmakers vinden onder meer dat de natuur bij de Westfriese Omringdijk te veel wordt aangetast.

Raad van State hint op aanpassingen Enkhuizerzand: 'Als dat nodig is, doen we dat'

