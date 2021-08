Elfmaal provinciaal eremetaal: dit zijn onze medaillewinnaars op de Olympische Spelen

Voor Nederland zijn de Olympische Spelen van 2021 de meest succesvolle ooit geworden. Met 36 medailles eindigt ons kleine landje op de zevende plaats op de medaillespiegel. Hieronder zie je wat Noord-Hollandse sporters hebben gepresteerd in Tokio.

Goud

Nederland kende een stroeve start op de Spelen, mede door een aantal coronabesmettingen in de roeiploeg. Desondanks greep de dubbelvier mannen de eerste gouden plak voor Nederland, met daarin de Amsterdammers Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma en Tone Wieten.

Het volgende goud voor Noord-Holland liet vervolgens even op zich wachten. In de slotdagen van de Spelen won baanwielrenner Matthijs Büchli uit Santpoort goud met de teamsprint. Hij reed in de kwalificatie mee, maar mocht ondanks zijn prestatie niet op het podium staan. Tot groot ongenoegen van de baanwielrenners.

