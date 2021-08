Baanwielrenner Matthijs Büchli pakt olympisch goud op teamsprint

De Nederlandse baanwielrenners hebben olympisch goud gewonnen op de teamsprint. Zonder Matthijs Büchli snelden de equipe in de finale naar een nieuw olympisch record van 41,369 seconden. De Santpoorter mag wel het goud in ontvangst nemen, omdat hij de openingsrit heeft gereden.

In de finale was Nederland veel te sterk voor Groot-Brittannië. De Britten konden in de openingsronde volgen, maar daarna viel de ploeg uit elkaar. Nederland reed daardoor soeverein naar de olympische titel.

Bekijk hieronder de gouden race van de sprinters!