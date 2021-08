Bij De Bataaf is het aftellen begonnen: club leeft mee met Matthijs Büchli

Baanwielrenner Matthijs Büchli maakt zich in Tokio op voor misschien wel de belangrijkste wedstrijden uit zijn loopbaan : dinsdag de teamsprint en volgend weekeinde de keirin. Ook zijn achterban kijkt intussen met spanning uit naar de races in de Izu Velodrome. In zijn oude woonplaatsen Haarlem en Santpoort-Zuid, maar vooral in Zwanenburg tellen ze de uren af.

Zwanenburg is de plaats van wielerclub De Bataaf, waar Büchli zijn eerste officiële wedstrijdjes reed. Zijn jeugdtrainer Ab Ruygrok kan zich dat nog goed herinneren. Hij had de jonge Matthijs twee jaar onder zijn hoede. "Hij is ontdekt in de Muggenronde in Haarlem door mijn schoonvader. Die belde me met de boodschap: 'Ik heb een geweldig talent zien rijden.' Nadat we zijn ouders hadden overtuigd, is hij bij ons gekomen. In het begin was hij heel speels, maar zijn talent was onmiskenbaar. Hij had namelijk iets bijzonders. Als hij aan het sprinten was, kon hij een extra versnelling plaatsen."

Het talent van Büchli bleef ook niet onopgemerkt op Papendal, waar de beste Nederlandse baanwielrenners naar grote toernooien toewerken. Daardoor reed hij slechts een paar jaar in het shirt van De Bataaf. Maar het contact is altijd gebleven. Ruygrok: "Zeker rond grote toernooien hebben we veel contact, ook nu weer. Via zijn ouders hebben we hem in Tokio succes gewenst. Net kregen we een appje terug waarin hij ons bedankt. Zo is Matthijs, een heel aardige jongen." Voorzitter Weike Haaijer: "We zijn er trots op dat Matthijs bij ons heeft gefietst."

Dinsdag rijdt Büchli in de teamsprint, zaterdag 7 augustus is de keirin. Ruygrok: "Of ik een traantje zal wegpinken als hij wint? Nou, één ding weet ik zeker en dat is dat de buren het zullen merken..."