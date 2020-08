Baanwielrenner Büchli mag naar de Spelen: "Blij dat er duidelijkheid is"

Het voelt als een mooie beloning voor Büchli, die echter wel weet dat de échte beloning pas in Tokio kan worden opgehaald. "We zijn er nog lang niet en het doel is niet om er alleen maar heen te gaan", zegt de sprinter tegen NH Sport. "Het voelt wel als een eerste kleine overwinning, want het was best moeilijk om er heen te raken. Maar ik doe nu in ieder geval mee, dus dat is fijn."

Lang was er onduidelijkheid rondom de situatie van de Noord-Hollander. Hij vindt het dan ook fijn dat het nu duidelijk is dat hij kan toewerken naar de Olympische Spelen. Bovendien was het ook echt nodig om het te weten, vindt hij. "We zitten sinds maart al in training terwijl ik niet weet of ik train voor de Spelen. Verder hebben we ook niet echt wedstrijden die er toe doen."