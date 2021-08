Baanwielrenner Büchli verbetert met Nederland olympisch record teamsprint

De Nederlandse baanwielrenners hebben zich als snelste gekwalificeerd voor de eerste ronde van de teamsprint. Matthijs Büchli was de derde renner en de Santpoorter finishte voor Nederland in 42,134 seconden. Dat betekent een nieuw olympisch record.

Nederland gaat als snelste land door naar de volgende ronde. Het bleef Groot-Brittannië met een tiende van een seconde voor. Toch heeft de Nederlandse equipe al laten zien dat het nog veel harder zou kunnen. Vorig jaar zetten zij het wereldrecord op de teamsprint op 41,225 seconden.

Büchli reed de kwalificatie op de teamsprint met Roy van den Berg en Harrie Lavreysen. Jeffrey Hoogland, die ook deel uitmaakt van het Nederlandse team, behoorde in de kwalificatie niet tot het team.

Finaleplaats

Alle acht deelnemende landen zijn door naar de eerste ronde. Aan de hand van deze uitslag wordt de tegenstander bepaald. Polen, dat als achtste eindigde, is de volgende horde voor de Nederlandse baanwielrenners.

In de ronde die om 09.50 uur begint, kunnen de Nederlanders zich plaatsen voor de strijd om het goud. Dan moeten zij wel de eerste of tweede tijd neerzetten in de wedstrijd tegen Polen.