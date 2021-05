Baanwielrenner Büchli niet naar EK in Minsk

Baanwielrenner Matthijs Büchli gaat met de olympische baanploeg (Büchli, Lavreysen, Van den Berg en Hoogland) volgende maand niet naar het EK in Minsk. De Santpoorter laat weten dat dat besluit al was genomen voordat er afgelopen weekend een journalist werd gearresteerd op de luchthaven van Minsk.

Het vliegtuig was onderweg naar Litouwen maar moest van de Wit-Russische autoriteiten een tussenlanding maken in Minsk. Daar werd journalist en blogger Roman Protasevitsj in de politiecel gezet. Directeur van de KNWU Thorwald Veneberg liet daarna weten atleten af te raden om naar Minsk te gaan.

"Een tijdje terug wilde ik er wel heen gaan, omdat wij door corona al zo weinig wedstrijden hebben gereden, maar ze nemen het daar niet nauw met corona en dan heb ik het nog niet eens over de reis daarnaartoe gehad. Het toernooi zit erg dicht op de Spelen en dat risico willen wij niet nemen. Daarom hebben wij toen om medische redenen besloten om niet te gaan", aldus Büchli.