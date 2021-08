Matla en Verschoor winnen olympisch goud met hockeyvrouwen

De Nederlandse hockeysters hebben op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille gewonnen. In de finale tegen Argentinië won Nederland dankzij doelpunten van Margot van Geffen en Caia van Maasakker (2) met 3-1. De overwinning betekende het negende olympische goud voor de Nederlandse equipe deze Spelen.

Het was voor de hockeyvrouwen de vijfde olympische finale op rij. In 2008 en 2012 werd ook de eindstrijd gewonnen. Op de vorige Spelen in 2016 ging Groot-Brittannië er verrassend met het goud vandoor. In Tokio begon begon Nederland tegen Argentinië wederom als favoriet aan de finale. In het eerste kwart was het vooral aftasten tussen beide ploegen, maar de grootste kans was voor Nederland. Een strafcorner van specialist Caia van Maasakker ging op de lat.

Vier rake strafcorners

Na acht minuten in het tweede kwart wist Nederland op voorsprong te komen dankzij een benutte strafcorner. De push van de Huizense Frédérique Matla ging via de stick van Van Geffen achter de Argentijnse keepster voor het openingsdoelpunt. Ook de 2-0 en 3-0 voor Nederland kwamen uit een strafcorner. Beide keren was het Van Maasakker die raak schoot. Luttele seconden voor de rust deed Argentinië nog wat terug en zorgde Agustina Gorzelany, ook uit een strafcorner, voor de 3-1.

