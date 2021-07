Arno Kamminga wint opnieuw zilver op Olympische Spelen

Arno Kamminga heeft zijn tweede medaille op de Olympische Spelen gewonnen. De Amsterdammer tikte op de 200 meter schoolslag aan in 2.07,01, wat goed was voor een zilveren plak.

Lange tijd zwom Kamminga aan kop in de race en lag halverwege zelfs twee seconden voor op het schema van het wereldrecord (2.06,12). In de laatste fase verloor Kamminga echter zijn snelheid en zag Izaac Stubblety-Cook voorbij snellen. De Australiër was een klasse apart en snelde in 2.06,38 naar de overwinning. De Fin Matti Mattsson pakte brons in 2.07,13.

Klein verschil

"Ik wist dat het in deze finale zo dicht bij elkaar zou zitten, het verschil tussen goud en de achtste plaats is heel klein. Eén of twee foutjes en je ligt er uit. Ik wist dat ik mijn eigen raceplan moest volgen, gebruik maken van mijn makkelijke snelheid en het goede zwemmen dat ik kan. Dat is mijn kracht”, vertelde Kamminga na zijn race.