Mogelijk explosief bij Poolse supermarkt, verdachte aangehouden

Bij de Poolse supermarkt in winkelcentrum de Beverhof in Beverwijk is vannacht opnieuw een mogelijk explosief aangetroffen. De politie heeft de omgeving afgezet. Ook is er een verdachte aangehouden in de omgeving van de winkel.

De politie kreeg rond 1.00 uur een melding van een verdachte situatie bij de supermarkt. Volgens een woordvoerder van de politie werden spullen gevonden die mogelijk duiden op een explosief. Hij laat ook weten dat er in de omgeving iemand is aangehouden.

Een buurtbewoner laat aan Sjoerd Hilarius, verslaggever van NH Radio, weten dat de supermarkt vanmorgen gewoon open is gegaan. Toen hij eerder vanmorgen voor de deur stond, was de supermarkt nog dicht en was de politie net weg.

Eerdere explosies

De Poolse supermarkt in Beverwijk is twee keer eerder doelwit geweest van een explosie. In de nacht van 8 op 9 december vorig jaar was er een harde knal te horen in winkelcentrum De Beverhof. Drie dagen later volgde er een tweede explosie, nog zwaarder dan de eerste, waarna burgemeester Martijn Smit van 'een ongekende aanval op de rechtsorde' sprak.

Eerder, in de nacht van 7 op 8 december brandde een Poolse supermarkt in Aalsmeer af na een een explosie. Beide supermarkten hebben dezelfde eigenaar en voeren de naam Biedronka.

Verdachten

Na aandacht in het programma Opsporing Verzocht, waarin onder meer een jerrycan werd getoond, werden vorige maand Amsterdammers in de leeftijd van 20 tot 26 jaar opgepakt. Een van hen werd aangehouden in Frankrijk en uitgeleverd aan Nederland.

De raadkamer van de rechtbank bepaalde vorige week dat een van de vier verdachten die zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen op Poolse supermarkten in Beverwijk, Aalsmeer en enkele Noord-Brabantse plaatsen zijn zaak in vrijheid mag afwachten. In januari werd ook nog een 19-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij de eerste aanslag in Beverwijk. Ook hij mag zijn zaak in vrijheid afwachten.