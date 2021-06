Ook Dorpsraad Wijk aan Zee doet nu aangifte tegen 'tweekoppig monster' Tata Steel

Na lang twijfelen sluit ook de Dorpsraad Wijk aan Zee zich aan bij de massa-aangifte tegen Tata Steel, die advocaat Bénédicte Ficq onlangs namens bijna 1.100 mensen en organisaties deed. "De dorpsraad vindt het goed dat een onafhankelijke rechter zich buigt over de verantwoordelijkheid van de directieleden."

Dorpsraad Wijk aan Zee sluit zich aan bij massa-aangifte Bénédicte Ficq - NH Nieuws/Stichting Frisse Wind.nu

"De opstelling van Tata Steel bij de Raad van State van vorige maand, waarin ze in beroep ging tegen de dwangsommen voor Harsco, was het zetje dat nog nodig was", zegt Hans Dellevoet namens de dorpsraad tegen NH Nieuws. "Daar heeft Tata haar masker laten vallen." Massa-aangifte Begin februari werd bekend dat Ficq namens onder meer de stichting Frisse Wind.nu aangifte tegen het staalbedrijf wilde doen vanwege het 'moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier'. "Het is niet mijn doel om Tata Steel achter de tralies te krijgen", zei de advocaat tegen NH Nieuws, "maar wel dat door de strafrechter wordt bevestigd dat het crimineel is wat Tata doet." Foto's van zwarte sneeuw rond het terrein van Tata Steel die de stichting Frisse Wind.nu afgelopen winter naar buiten bracht, waren voor een Ficq een hernieuwde bevestiging van de noodzaak van de aangifte. "Toen dacht ik: mijn god, dit ademen de mensen in, hier in de omgeving."

Het aantal personen en organisaties dat zich bij haar aansloot, liep snel op. Toen Ficq de aangiftes vorige maand overhandigde, stond de teller op ruim duizend. Toch zat de Dorpsraad Wijk aan Zee, die regelmatig haar beklag doet over de overlast van de staalfabriek, daar toen nog niet bij. Twijfel De raad twijfelde, zo vertelde Dellevoet, omdat ze 'graag aan tafel willen blijven zitten bij Tata'. "...het overleg met hen moet niet stoppen, en als we ons aansluiten bij de aangifte zou dat wel het geval kunnen zijn." Wel sprak hij zijn waardering uit voor de moed van de aangevers." Zij staan voor hun zaak en hun kinderen."

Dorpsraad-bestuurslid Hans Dellevoet vindt het niettemin moedig van de mensen die aangifte hebben gedaan - NH Nieuws

De vrees dat de raad zichzelf buitenspel zou zetten door zich aan te sluiten 'heeft plaatsgemaakt voor realisme', reageert Dellevoet. "Tijdens de rechtszaak van vorige maand heeft Tata Steel laten zien hoe ze in de wedstrijd zitten. Dan blijkt het een tweekoppig monster, dat enerzijds de schone schijn van goede buur ophoudt, maar aan de andere kant betoogt dat het volledig legaal is wat ze doen." Dellevoet vertelt dat de dorpsraad 'na een pittige discussie bijna unaniem (9 van de 10 leden) voor aangifte heeft gestemd. Inmiddels is er ook contact geweest met Ficq, die de stap van de Dorpsraad volgens Dellevoet 'een fantastisch signaal' vindt. Online verklaring In een online verklaring stelt de raad dat er 'geen enkele garantie en zelfs geen aanwijzing is dat Tata Steel vanaf nu permanent gaat inzetten om minder te vervuilen'. Ze benadrukt dat verantwoord ondernemen 'geen kwestie is van een aantal ingrepen en 'gewoon' weer verder produceren'. "Als een bedrijf schade toebrengt aan de gezondheid van mens en dier, moet de directie zich permanent afvragen hoe het beter kan." Door vrijwillig maatregelen aan te kondigen die 'vroeg of laat via een vergunning opgelegd kunnen worden', zoals de RoadMap 2030, ontloopt Tata Steel overheidscontrole, betoogt de raad. "Dit is geen onbelangrijk detail. Tata Steel bepaalt zelf of, wanneer en hoe de maatregelen uitgevoerd worden."

Reactie Tata Steel Tata Steel laat weten op de hoogte te zijn van de aangifte van de Dorpsraad Wijk aan Zee. "Tata Steel benadrukt dat er een concreet maatregelenpakket ligt dat recent is aangekondigd - de Roadmap Plus met een extra investering van 300 miljoen – die in twee jaar leidt tot afname van geurbelasting met circa 85 procent en rond 65 procent minder stofneerslag door Tata Steel in de omgeving van de staalfabriek. De Roadmap Plus wordt versneld uitgevoerd. Ook na 2023 zullen de maatregelen tastbare resultaten geven in vermindering van door omwonenden ervaren overlast." "We hechten er waarde aan om in dialoog met de omgeving oplossingen te bespreken en nemen de zorgen van onze buren serieus. Tata Steel handelt naar eer en geweten."