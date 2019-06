Harsco vandaag naar de rechter: niet eens met dwangsom grafietregens

HAARLEM - Slakverwerkingsbedrijf Harsco, gevestigd op het terrein van Tata Steel, stapt vandaag naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de dwangsommen die ze krijgen bij overtredingen die de grafietregens veroorzaken. Het belooft een vurige zitting te worden, voorspelt NH-verslaggever Fred Segaar.

Sinds een paar maanden bedragen de dwangsommen die Harsco (de officiële naam is Harsco Metals Holland BV uit Velsen Noord) bij een overtreding opgelegd krijgt van de provincie Noord-Holland 25.000 euro. "En daar zijn ze het niet mee eens", vertelde Segaar vanmorgen in de ochtendshow van NH Radio.

Het bedrag van de dwangsom was vorig jaar nog 5.000, maar nadat Harsco er dertig kreeg, werd dit bedrag verhoogd.

Vurige zitting

Segaar: "Er is vanuit Wijk aan Zee weinig sympathie voor deze rechtszaak, omdat Harsco eenerzijds zegt maatregelen om de grafietuitstoot te beperken, maar anderzijds dus deze boetes keihard aanvecht. Dus ik verwacht dat er wel wat inwoners aanwezig zullen zijn bij de rechtszaak."

Harsco 'mag' nu twaalf dwangsommen opgelegd krijgen van 25.000 euro. Daarna volgen er weer sancties. Wat die precies zijn, is niet duidelijk.

Begin van deze maand ontstond er veel onrust vanwege een RIVM-rapport. Daarin stond dat de grafietregens - voornamelijk afkomstig van Harsco - schadelijke stoffen voor kinderen bevatten. Tata stelde daarop dat het rapport onvolledig is en de onrust voorbarig.

De zaak begint om 09:15 in de rechtbank Haarlem. Fred Segaar is erbij. Hou NH Nieuws in de gaten voor de updates!