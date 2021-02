Meer dan 500 aangiftes tegen Tata Steel, toename verwacht door foto zwarte sneeuw

IJMUIDEN - Het aantal aangiftes tegen Tata Steel is binnen anderhalve week tijd de 500 gepasseerd. Advocaat Benedicte Ficq verwacht over iets meer dan twee weken de eerste bulk te kunnen indienen bij het Openbaar Ministerie, zo laat ze NH Nieuws weten. "De foto's van de zwarte sneeuw van afgelopen weekend zullen zorgen voor nog veel meer aangiftes", voorspelt Ficq.

Het is amper een week geleden dat Ficq bekend maakte omwonenden en organisaties bij te staan in hun jarenlange strijd tegen de staalgigant , inmiddels heeft Ficq ruim 500 aangiftes ontvangen. Maar als het aan de advocaat ligt, is dit pas ‘een mooi begin’.

De foto's waar Ficq op doelt werden dit weekend gemaakt en naar buiten gebracht door Stichting Frisse Wind Nu , een milieustichting opgericht door bezorgde omwonenden van Tata Steel. De beelden laten zien dat rondom de staalfabriek de sneeuw zwart gekleurd is. Omwonenden klagen al jaren over de vervuiling door de staalfabriek, alleen vaak is het niet zo zichtbaar als de afgelopen dagen als gevolg van de sneeuwval.

Ficq verwacht dat deze bewuste foto's van zwarte sneeuw ervoor zullen zorgen dat de teller wat betreft aangiftes nog meer en zo mogelijk nog sneller zal oplopen. "Deze beelden zijn zeer illustratief bewijs dat door de sneeuw wordt geleverd. Het komt weinig voor dat het (de vervuiling, red.) zo goed zichtbaar is", aldus Ficq. "Ik vermoed dat dit als resultaat heeft dat we over een week ruim boven de 700 aangiftes zullen zitten."

Ficq verzamelt alle aangiftes en zal ze in etappes rechtstreeks bij het Openbaar Ministerie indienen. "Het aantal aangiftes blijft doorlopen, ik verwacht over twee en een halve week de eerste bulk aangiftes in te dienen bij het OM."

Reactie Tata Steel

In een reactie aan NH Nieuws laat de woordvoerder van Tata Steel weten dat ook zij de foto’s van de zwarte sneeuw hebben gezien. "Wij zijn aan het kijken wat dit kan zijn en wat er precies aan de hand is", aldus de woordvoerder. Over de hoeveelheid aangiftes tegen Tata Steel doet de woordvoerder verder geen nieuwe uitspraken los van hetgeen Tata Steel eerder naar buiten heeft gebracht.