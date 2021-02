Gaat belastingbetaler Tata Steel helpen om te vergroenen? Eerste stappen zijn gezet

HAARLEM - Het Rijk moet de portemonnee trekken om Tata Steel in IJmuiden te helpen met het verduurzamen van de fabrieken. Dat is de overtuiging van Jeroen Olthof, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland. De eerste stappen zijn gezet.

Hoe en met welke techniek de staalfabriek de verduurzamingsslag zou moeten maken? Gedeputeerde Jeroen Olthof, verantwoordelijk voor het dossier Tata Steel, brandt er liever niet zijn vingers aan. Wat hij wel weet is dat het maken van staal al langer op gespannen voet heeft gestaan met de leefbaarheid en de klimaatdoelstellingen. De staalfabriek ligt de laatste jaren flink onder vuur, waarbij inwoners en actiegroepen zich zorgen maken over de effecten van de uitstoot op hun gezond.

Om de verduurzamingsslag in IJmuiden vaart bij te zetten, vindt Olthof dat de overheid dit proces zou moeten ondersteunen, zo liet hij deze week tijdens de commissievergadering over Tata Steel weten. De eerste gesprekken met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat zijn inmiddels een feit, die het initiatief - zonder toezeggingen - omarmen. "We gaan twee sporen bewandelen: enerzijds het VTH-traject (toezicht en handhaving, red.) over het verbeteren van het vergunningstelsel en anderzijds of we Tata Steel kunnen ondersteunen bij investeringen naar een duurzame fabriek."

"Wat mij betreft kan het niet snel genoeg. We gaan de druk bij het Rijk opvoeren, maar we zitten ook nog in coronatijd en hebben te maken met een demissionair kabinet en bewindspersonen. Dat maakt het lastiger."