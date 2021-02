Mogelijk dwangsom voor Tata vanwege ‘zwarte sneeuw’

IJMUIDEN - De foto's van afgelopen weekend waarop de zwartgekleurde sneeuw bij Tata Steel duidelijk zichtbaar was, hebben ertoe geleid dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vandaag een feitenonderzoek is gestart en de staalgigant heeft opgedragen om binnen een week met antwoorden te komen.

Frisse Wind Nu

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft als belangrijkste taak het leefbaar houden van dit gebied, ook Tata Steel valt onder hun toezicht. Zij hebben Tata Steel op 4 februari jongstleden per brief al geattendeerd op de aangekondigde weersomstandigheden voor dat weekend (vorst en sneeuw in combinatie met sterke wind). "We hebben daarin onder andere aangegeven dat we ervan uitgaan dat Tata Steel alle denkbare maatregelen zal treffen die ervoor zullen zorgen dat er geen stofemissie plaatsvindt", zo laat woordvoerder Amanda Bots weten aan NH Nieuws.

Quote "Wij zullen ook het Openbaar Ministerie hierover informeren" Amanda Bots, woordvoerder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

"Ondanks onze attendering richting Tata begin deze maand en onze verwachting dat Tata Steel alle denkbare maatregelen zou treffen om ervoor te zorgen dat er geen stofemissie plaatsvindt, zijn de getroffen maatregelen niet afdoende gebleken. Dit blijkt nu uit foto’s met zwarte sneeuw rond het terrein van Tata Steel", voegt Bots toe.

Frisse Wind NU

De OD NZKG is vandaag een feitenonderzoek gestart en heeft Tata Steel gevraagd om binnen een week met een evaluatie te komen. Daarin moeten ze onder andere aangeven welke maatregelen ze naar aanleiding van de brief daadwerkelijk getroffen hebben om stofverspreiding tegen te gaan en wat ze gaan doen om herhaling te voorkomen. "Daarnaast hebben we Tata gemeld dat, gezien onze eerdere waarschuwing hiervoor, we niet uitsluiten dat er een handhavingstraject wordt opgezet en dit tot een last onder dwangsom zal leiden", aldus Bots. "Ook zullen wij gezien het feit dat er sinds de situatie in maart 2018 al een strafrechtelijk traject loopt, ook het Openbaar Ministerie hierover informeren."

Reactie Tata Steel "We hebben op de beelden gezien dat de sneeuw zwart is en wij zijn dit zelf ook aan het onderzoeken. Wel moeten we eerst de resultaten afwachten, daarna kunnen wij uitsluitsel geven. We hopen dat morgen te kunnen doen." Ariane Volz, woordvoerder Tata Steel